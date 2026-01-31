Vairuotojai to seniai laukė: automobilių pramonės gigantė paruošė modelį su milžiniškos talpos akumuliatoriumi

Rekordinė baterija ir įspūdingas nuotolis
Artimiausiais mėnesiais debiutuosiantis „Yangwang U7“ bus aprūpintas milžinišku 150 kWh talpos akumuliatoriumi. Tai didžiausia baterija, kada nors montuota į serijinės gamybos lengvąjį automobilį – iki šiol tokio dydžio akumuliatorius turėjo tik sunkūs visureigiai ar pikapai, pavyzdžiui, „GMC Hummer EV“.
Tokia talpa leidžia pasiekti net 1006 km nuotolį viena įkrova. Kad tokios talpos baterijos pildymas netruktų visą dieną, automobilyje įdiegta itin spartaus įkrovimo technologija, palaikanti net 500 kW galią.
Galia, kurios pavydės daugelis
Nors baterijos talpa išaugo, automobilio dinaminės charakteristikos išlieka stulbinančios. Keturių elektros variklių sistema generuoja bendrą 1306 AG galią. Tai leidžia 5,2 metro ilgio sedanui iki 100 km/h įsibėgėti vos per 2,9 s, o maksimalus jo greitis siekia 270 km/h.
Primename, kad šiuo metu „Yangwang U7“ siūlomas su 135 kWh baterija arba kaip hibridinė versija su benzininiu generatoriumi ir 52,4 kWh akumuliatoriumi.
Technologinė prabanga
Automobilis aprūpintas pažangia pneumatine pakaba ir visais keturiais vairuojamais ratais. Tai leidžia transporto priemonei atlikti vadinamąjį „tanko apsisukimą“ vietoje, o tai itin palengvina manevravimą mieste.
Pradinė „BYD Yangwang U7“ kaina prasideda nuo 628 tūkst. juanių (apie 89,6 tūkst. JAV dolerių).
Šaltinis: focus.ua
KinijaAutomobilisgalia
