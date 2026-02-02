Ar „Ford Mustang“ su galingu V8 varikliu gali būti ne tik smagus, bet ir ekonomiškas?

Tačiau šis „Autogidas.lt“ skelbimų portale parduodamas šeštos kartos „Ford Mustang GT“ gali būti tuo pasirinkimu, kai nereikia daryti kompromisų ir galima mėgautis V8 variklio suteikiamu malonumu neskriaudžiant savo piniginės.
„Ford Mustang“ ir V8 varikliai yra neatsiejami dalykai nuo 1964-ųjų, kai buvo pristatytas pirmos kartos modelis iki paties naujausio, septintos kartos laukinio žirgo. Nors siekiant padidinti populiarumą ir pritraukti geresnės degalų ekonomijos ieškančių vairuotojų, įvairios kartos „Mustang“ modeliuose buvo montuojami racionalesni V6 bei 4 varikliai, tačiau puristai laikosi vieningos nuomonės, kad vienintelis geriausias pasirinkimas yra tik V8.
Šeštos kartos „Ford Mustang“, kuris buvo pristatytas 2015-iais ir gamintas iki 2023-ųjų, pirkėjams buvo siūlomas su trimis skirtingais varikliais – 2.3 l keturių cilindrų „EcoBoost“ benzininiu su turbina, kurio pajėgumas 310 aklio galių, 3.7 l darbinio tūrio atmosferiniu V6, kuris pasiekia 305 arklio galių pajėgumą ir GT modelis, kurio ratus suka 5.0 l darbinio tūrio V8 su 420 arklių. Žvelgiant į variklių pasiūlą akivaizdu, kad su šiuo šeštos kartos modeliu „Ford“ stengėsi patenkinti visų vairuotojų grupių poreikius siūlant kompromisus tarp variklio galios, degalų ekonomijos ir emocijos, tačiau paliekant galimybę rinktis ir V8.
Bet galbūt yra išeitis, kaip pasiekti tokį rezultatą, kad ir vilkas būtų sotus, ir avis sveika?
Atsakymas galėtų būti šiuo metu „Autogidas.lt“ skelbimų portale parduodamas šeštos kartos „Ford Mustang GT“, kuriame sumontuotas galingas bei griausmingas V8 variklis, bet neverčia išlaidauti degalinėje, nes turi dujų įrangą. Skeptikai gali sakyti, kad tai nepriimtina, tačiau skaičiai kalba patys už save.
Pardavėjo teigimu, šis „Mustang“, šimtui kilometrų sunaudoja apie 14 – 18 litrų benzino, tuo metu kai variklis varomas dujomis, jų sunaudojama apie 16 – 20 litrų. Pardavėjas atkreipia dėmesį, kad nepaisant didesnių dujų sąnaudų, vieno kilometro įveikimo kaina vis tiek yra dvigubai mažesnė, nei naudojant benziną. Pateikiami ir kiti skaičiai – su maksimaliai į balioną telpančiais 48 litrais dujų, mieste galima įveikti apie 220, o užmiestyje apie 290 kilometrų. Pardavėjas pabrėžia, kad į šį „Mustang GT“ sumontuota kokybiška BRC dujų įranga, o sistemos balionas įrengtas bagažinėje, vietoje atsarginio rato.
Ar toks sprendimas tinkamas tokiam automobiliui, kaip „Ford Mustang“? Sakoma, kad tikslas kartais pateisina priemones, kurios naudojamos jam pasiekti. Tai būtų galima pritaikyti ir šiuo atveju, nes norint mėgautis V8 varikliu buvo surastas būdas, kaip tai daryti neišlaidaujant degalų sąskaitos atžvilgiu.
Modelis: Ford Mustang GT
Gamybos metai: 2016
Variklio darbinis tūris: 5,0 l
Degalų rūšis: Benzinas/Dujos
Varantys ratai: Galiniai (RWD)
Variklio galingumas: 313 kW
Rida: 81,984 km
Kaina: 29,900 eurų
