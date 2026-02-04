Įvardijo, kokio automobilio lietuviai geidžia labiausiai – jį tikrina dažniausiai

Naudotų automobilių rinkos ekspertai išsiaiškino, koks yra tikrasis lietuvių naudoto automobilio paveikslas ir kas jį lemia, skelbiama „carVertical“ pranešime žiniasklaidai.
Renkasi premium prekės ženklus, tačiau ieško praktiškumo
Automobilių istorijos patikros platformos „carVertical“ duomenimis, Lietuvoje vairuotojai dažniausiai tikrina premium prekės ženklų modelių istoriją. Pirmoje vietoje rikiuojasi BMW automobiliai, kurie sudaro net 23,1 proc. visų Lietuvoje tikrintų automobilių.
Antroje – „Audi“ (11,5 proc.), o trečioje vietoje praktiškumo, tačiau, kai kuriuose modeliuose ir prabangos nestokojantis „Volkswagen“ (taip pat 11,5 proc.). Ketvirtoje – vėl su prabanga siejamas „Mercedes-Benz“, o geidžiamiausių penketuką užbaigia dėl savo ekonomiškumo pripažinti „Toyota“ modeliai.
„Automobilis dažnam vairuotojui yra ne tik transporto priemonė, tačiau ir savotiškas statuso simbolis. Lietuviai yra linkę ilgiau taupyti prieš pirkdami naudotą automobilį ir dairosi į prabangos detalių turinčius ar gausia įranga aprūpintus modelius.
Žinoma, visi pasirinkimai taip pat priklauso ir nuo asmeninių finansinių galimybių, tačiau ieškodami automobilių lietuviai stengiasi kilstelėti norų kartelę aukščiau“, – sako „carVertical“ automobilių rinkos ekspertas Matas Buzelis.
Vairuotojai pagal prioritetus skirsto ne tik automobilių prekės ženklus, tačiau ir degalų rūšis. Nepaisant gausybės gamintojų pastangų elektrifikuoti automobilius ar net visiškai atsisakyti dyzelinių variklių ir taip sumažinti transporto sukeliamą taršą, lietuvių naudotų automobilių norų sąrašo viršuje vis dar išlieka dyzelinu varomi modeliai.
Jie sudaro net 67,2 proc. visų „carVertical“ platformoje lietuvių tikrintų automobilių. Antroje vietoje – modeliai su benzininiais varikliais, trečioje vietoje – hibridiniai automobiliai.
Remiantis „carVertical“ dažniausiai tikrinamų automobilių duomenimis, galima matyti, kad vienas geidžiamiausių lietuvių automobilių – dyzelinis BMW. Toliau rikiuojasi ta pačia degalų rūšimi varomi „Volkswagen“, „Audi“, „Mercedes-Benz“ ir „Volvo“ modeliai. Tik šeštoje vietoje pagal lietuvių tikrinamus automobilius rikiuojasi pasirinkimas su benzininiu varikliu, tačiau gamintojas vis tiek išlieka BMW. Septintoje – benzinu varomi „Toyota“ modeliai.
Pirkiniai nuo norų šiek tiek skiriasi
Prireikus sudaryti sandorį, neretai norai ir priimti sprendimai išsiskiria, o tai rodo automobilių skelbimų portalo „Autogidas“ duomenys. Greičiausiai iš skelbimų pašalinami ar pažymimi, jog buvo parduoti, „Volkswagen“ automobiliai. Šio vokiečių gamintojo modeliai nuperkami greičiausiai, vidutiniškai per 40,2 dienų.
Kone taip pat greitai parduodami „Opel“ automobiliai – vidutiniškai per 40,3 dienų ir tik diena ilgiau užtrunka į kitas rankas perleisti „Seat“ automobilius (41,3 dienos).
Vis tik pažvelgus į statistiką, kokių automobilių skelbimų portale parduodama daugiausia, favoritų penketuke vėl iškyla tie patys prekės ženklai, kurių modelių istoriją lietuviai tikrina dažniausiai.
Net 15,5 proc. visų skelbimų portale „Autogidas“ parduotų automobilių yra „Volkswagen“ modeliai. Antroje vietoje rikiuojasi nežymiai nuo pirmos vietos atsiliekantys BMW automobiliai (12,3 proc.), trečioje – „Audi“ (12,1 proc.). Toliau daugiausia parduodamų automobilių sąraše rikiuojasi „Toyota“ (7,7 proc.) bei „Volvo“ (5,8 proc.).
„Autogidas“ atstovas Tautvydas Stasiulis taip pat pabrėžia, kad įvertinus realius srautus, kuriuos sudaro apie 9 000 sandorių per mėnesį tik „Autogidas“ platformoje, galima matyti aiškią tendenciją, jog pirkėjai renkasi praktiškus, talpius ir ekonomiškus automobilius.
„Mūsų duomenys rodo, kad naudotų automobilių pirkėjai elgiasi labai praktiškai. Kai kurie automobiliai parduodami per kelias dienas, tačiau vidutinis pardavimo laikas yra apie 40 dienų. Šį laiką dažniausiai lemia ir pardavėjo lūkesčiai – pardavimo laiką galima sutrumpinti mažinant automobilio kainą, tačiau daugumai svarbiausia ne parduoti kuo greičiau, o parduoti už norimą kainą per protingą laiko periodą“, – įžvalgomis dalijasi T. Stasiulis.
Lieka ištikimi poreikiams, o ne madoms
Nors vis dažniau minima, kad tiek naujų, tiek naudotų automobilių rinką užvaldo miesto visureigiai, ekspertai pabrėžia, kad naudotų automobilių rinkoje lietuviai vis dar pirmenybę skiria universalams. Šio kėbulo tipo automobiliai ne tik nuperkami greičiausiai – per 40,7 dienų, tačiau ir sudaro didžiausią „Autogidas“ portale parduodamų automobilių procentą – 27,6 proc. visų parduotų automobilių. Antroje vietoje rikiuojasi krosoveriai (19,5 roc.), trečioje – hečbekai (18,7 proc.).
Prireikus rinktis degalų tipą lietuvių prioritetai nesikeičia – net 71,4 proc. visų „Autogidas“ portale parduotų automobilių yra dyzeliniai, o negana to, šiais degalais varomais varikliais aprūpinti modeliai parduodami greičiausiai – per 43,8 dienas.
Įvertinus paminėtus kriterijus, galima apibrėžti, kad universalo kėbulą turinčių ir dyzelinu varomų BMW istoriją vairuotojai Lietuvoje tikrina dažniausiai, tačiau tokių specifikacijų „Volkswagen“ yra dažniausias lietuvių pasirinkimas prireikus pirkti naudotą automobilį.