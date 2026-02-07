Pamirškite „Tesla“: keturi rinkos modeliai, kurie pasižymi didesniu nuotoliu ir greitesniu įkrovimu

Žurnalistai kalbėjosi su „CarEdge“ generaliniu direktoriumi Zachu Shefska, kuris atskleidė, kokie keturi elektromobiliai nusipelno kur kas daugiau dėmesio nei Elono Musko kūriniai.
„Lucid Air“
Tai aukščiausios klasės elektromobilis, kuris daugeliu atžvilgių yra tiesioginis „Tesla Model S“ konkurentas. Visgi „Lucid“ išsiskiria savo ekonomiškumu, nuvažiuojamu atstumu ir bendru komforto lygiu.
„Jei svarstote apie „Tesla Model S“, „Lucid Air“ yra vertas dėmesio. Šis prabangus sedanas siūlo greitesnį įkrovimą, didesnį nuvažiuojamą atstumą ir geresnį efektyvumą“, – teigė Z. Shefska.
Jis pridūrė, kad šiuo metu tai yra ekonomiškiausias automobilis rinkoje.
„Rivian R1T“
Nors „Tesla Cybertruck“ dominuoja naujienų antraštėse, kalbant apie realias galimybes bekelėje, „Rivian R1T“ nuosekliai įrodo savo vertę lauko sąlygomis.
Šis elektrinis pikapas sukurtas atsižvelgiant į aktyvaus laisvalaikio gamtoje reikalavimus.
„R1T“ taip pat yra praktiškas kasdieniam vairavimui. Jis pasižymi greitu įkrovimu ir geru nuvažiuojamu atstumu, todėl tinka tiek kasdienėms kelionėms į darbą, tiek savaitgalio išvykoms.
„Chevrolet Silverado EV“
Nuvažiuojamas atstumas yra itin svarbus, ypač pikapų pirkėjams, ir čia dominuoja „Chevrolet Silverado EV“. Su apskaičiuotu 770 km vienu įkrovimu, šį rodiklį sunku pranokti.
„Dėl itin greito įkrovimo automobilis gali nuvažiuoti 200 km vos po 10 minučių krovimo. Tai yra puikus pasiekimas, atsižvelgiant į didžiulę akumuliatoriaus talpą“, – sakė ekspertas.
„Volvo EX90“
Šeimoms, kurios lygina trijų eilių elektrinius visureigius, dažnai krenta į akis „Tesla Model X“, tačiau „Volvo EX90“ gali būti geresnis pasirinkimas kasdieniams šeimos poreikiams.
„EX90 siūlo daugiau prabangos funkcijų, 500 km nuvažiuojamą atstumą ir talpina iki septynių keleivių. Tai daro jį vienu geriausių trijų eilių elektrinių šeimos visureigių“, – pažymėjo Z. Shefska.