Ką reikia žinoti prieš perkant elektromobilį: vairavimo instruktorius davė svarbių patarimų

„Prieš paskutinį automobilio keitimą neturėjau laiko nuodugniai išsiaiškinti, ir vienintelis prieinamas variantas, kuris atitiko mano reikalavimus, buvo visiškai elektrinis automobilis. Anksčiau važinėjau identišku hibridiniu automobiliu su automatine įkrovimo sistema. Maniau, kad skirtumas negali būti didelis, o skaičiai buvo visiškai logiški. Aš nesigailiu savo pasirinkimo, bet norėčiau apie tai žinoti iš anksto“, – pažymėjo Miller-Eird.
Instruktorė nufilmavo vaizdo įrašą automobilių stovėjimo aikštelės įkrovimo stotelėje. Ji pabrėžė, kad nors nurodyta „iki 300 kW“, iš tikrųjų tai toli gražu ne visada taip yra. Tai nereiškia, kad gausite 300 kilovatų įkrovos.
Nors taip ir parašyta, kartais gausite tik 24 kilovatus. Priežastis ta, kad kai akumuliatoriaus įkrova pasiekia 80 proc., įkrovos greitis žymiai sulėtėja, kad būtų apsaugotas akumuliatorius. Bet net ir iki to jūs vis tiek negausite 300, nes kiekvienas gamintojas nustato įkrovimo greičio apribojimus“, – paaiškino Chloe.
Po to instruktorė pridūrė, kad niekada nežinojo, jog norint išsaugoti akumuliatoriaus ilgaamžiškumą, reikia naudoti tik 80 proc. jo talpos.
„Tai reiškia, kad jei jūsų automobilis reklamuojamas kaip turintis 280 mylių (450 kilometrų) nuvažiuojamą atstumą, jūs iš tikrųjų galite tikėtis išnaudoti 80 proc. šio nuvažiuojamo atstumo“, – pažymėjo ekspertė.
Chloe padarė išvadą, kad namų įkrovikliai yra „labai brangūs“, o jų įrengimas gali kainuoti daugiau nei 1000 dolerių. Jos teigimu, be jų tenka naudotis viešaisiais įkrovikliais, kurie yra „pakankamai brangūs“.
Tuo pačiu metu ji paminėjo ir teigiamą aspektą:
„Tačiau, jei važiuojate atsargiai, iš tikrųjų gaunate daug didesnį nuvažiuojamą atstumą, nei deklaruojama“.