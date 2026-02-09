Mitai, kuriuos visi girdėjo apie variklio alyvą: specialistas pasakė, kaip yra iš tiesų

Alyvą būtina keisti kas 5000 km
Nors šiandien vis dar girdimas iš senų laikų kilęs mitas, kad alyvą reikia keisti kas 5000 kilometrų, alyvos ir tepalų gamintojo „TotalEnergies“ atstovas ir automobilių ekspertas Adamas Klimekas sako, kad šiuolaikinės alyvos pagerina variklio apsaugą nuo nusidėvėjimo, todėl ir alyvos keitimo intervalo laikas ilgėja. Norint apsidrausti nuo galimų variklio gedimų, keičiant alyvą pirmiausia svarbu vadovautis nuvažiuotų kilometrų skaičiumi, taip, kaip to reikalauja automobilio gamintojas.
„Šiandien skirtingi gamintojai nurodo įvairius variklio alyvos keitimo intervalus, o vienas iš dažniausiai girdimų ir taikomų rekomendacinių terminų yra alyvos keitimas kas 10 000 km arba kartą per metus, priklausomai nuo to, kas nutinka anksčiau. Tačiau kai kuriuose automobiliuose šis skaičius būna mažesnis – 7000 km – arba didesnis – 15 000 km, ypač naujos kartos.
Alyvos keitimo intervalus kiekvienas vairuotojas gali pasitikrinti savo automobilio savininko vadove, o daugelis šiuolaikinių automobilių taip pat turi ir alyvos eksploatavimo trukmės stebėjimo sistemą“, – pabrėžia „TotalEnergies“ atstovas.
A.Klimekas atkreipia dėmesį, kad sprendžiant, ar jau laikas keisti alyvą, svarbu įvertinti ir tokias aplinkybes, kaip variklio būklė, oro temperatūra ar net pačios alyvos kokybė, kuri gali lemti, kad alyvą teks keisti anksčiau.
Didesnio klampumo variklio alyva suteikia papildomą apsaugą
Pasak A.Klimeko, variklio apsaugą nuo nusidėvėjimo lemia ne variklio alyvos klampumas, o dilimui atsparūs priedai, esantys variklio alyvos formulėje, todėl praktikoje ieškoti kuo didesnio klampumo alyvos labai rizikinga:
„Pagrindinė vairuotojų klaida jau ilgus metus išlieka ta pati – automobilių savininkai variklines alyvas vis dar vertina pagal jų klampumo klasę, pavyzdžiui, 5W-30, 0W-20 arba 5W-40, manydami, kad šis parametras kartu garantuoja ir alyvos kokybę. Tačiau realybė tokia, kad net tos pačios klampumo klasės alyvos gali visiškai netikti tos pačios markės automobiliams, nes nebus suderinamos su visų jų variklių specifika“.
Pašnekovas teigia, kad „šiuolaikinės technologijos leidžia alyvoms išlaikyti labai geras tepimo savybes net tada, kai alyva yra palyginti mažo klampumo. Tokie alyvos parametrai netgi yra naudingiausi varikliui, nes mažo klampumo alyva vienu metu užtikrina ir puikų sutepimą plačiame temperatūrų diapazone ir stabilią alyvos plėvelę, apsaugančią variklį nuo nusidėvėjimo. O mažesnis klampumas aukštoje temperatūroje reiškia dar ir mažesnes degalų sąnaudas“.
A.Klimekas rekomenduoja naudoti tik tokią alyvą, kurios kokybės ir klampumo parametrai atitinka automobilio gamintojo patvirtinimus, o ši informacija yra nurodyta alyvos etiketėse.
Tamsi alyvos spalva reiškia, kad ją reikia keisti
Ekspertas atkreipia automobilių vairuotojų dėmesį, kad alyva natūraliai tamsėja dirbant, todėl spalva ne visuomet yra patikimas rodiklis, kad alyvą jau laikas keisti.
Anot jo, gera alyva turėtų būti šviesiai rudos arba juodos spalvos, be jokių drumzlių. Be to, kai kurių gamintojų produkto spalva iš pat pradžių būna tamsesnė, o dyzeliniuose varikliuose alyva pajuoduoja beveik iš karto ir tai yra normalu. Vis tik, jei alyva tapo balkšva, tikėtina, kad į ją pateko aušinimo skysčio, o problemos reikėtų ieškoti ir tuomet, jeigu benzininiame variklyje esanti variklio alyva per greitai tamsėja ir turi neįprastą, nemalonų kvapą.
A.Klimekas pabrėžia, kad labai svarbu alyvą ir filtrą keisti tinkamais intervalais, laikantis gamintojo nurodytų rekomendacijų.
Važiuojant trumpiau ir greičiau alyvos užteks ilgiau
Pasak A.Klimeko, automobilio gamintojo nurodomas tepalo keitimo intervalas gali pailgėti arba patrumpėti, atsižvelgiant į automobilio eksploatavimo sąlygas ir vairavimo įpročius.
Dažnai važinėjant dideliais atstumais, nesukeliant per daug apkrovos automobiliui ir varikliui tinkamai įšilus, tepalo keitimo intervalas galimai pailgės ir šviežios variklio alyvos reikės pilti vidutiniškai kas 15 000 – 20 000 km. Tuo tarpu, mieste važiuojant tik trumpais atstumais, kai variklis nespėja tinkamai įkaisti, automobilis yra dažnai užvedinėjamas bei dažnai įsibėgėjama žemomis pavaromis, tepalą prireiks keisti anksčiau – kas 10 000 – 15 000 km.
A.Klimekas taip pat pabrėžia: „Alyva kokybės ir klampumo savybes greičiau praranda ir dėl agresyvaus vairavimo – tokiais atvejais ji nebegali tinkamai sutepti variklio, o tai gali prisidėti prie ankstyvo jo gedimo. Be to, įtakos alyvos keitimui turi ir vairuojamo automobilio modelis – ypač svarbu reguliariai keisti alyvą vairuotojams, įsigijusiems daug arklio galių turinčius automobilius, taip pat automobiliams, aprūpintiems išmetamųjų dujų kenksmingumo mažinimo sistemomis“.