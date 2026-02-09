Naudoto „Audi Q3“ (nuo 2018 m.) testas: ar patikimas ir dėl ko labiausiai skundžiasi jo vairuotojai

Pirmos kartos „Audi Q3“ – tuomet mažiausias gamintojo SUV – pasirodė 2012 metais. O po šešių metų debiutavo ir visiškai naujos konstrukcijos antrasis „Audi Q3“ – jis turėjo naują modulinę „Volkswagen“ koncerno MQB platformą, tad iš esmės skyrėsi nuo pirmtako, o savo techniniais sprendimais dalinosi su tokiais modeliais kaip „Volkswagen Tiguan“, „Škoda Karoq“ ir „Seat Ateca“.
Palyginti su pirmuoju „Q3“, tai buvo gerokai dinamiškesnis, veržlesnis ir apskritai žymiai šiuolaikiškesnis automobilis nei naudojant senus techninius sprendimus gamintas pirmos kartos „Audi Q3“.
Tačiau buvo ir vienas „bet“. O būtent tas, kad, palyginti su pirmtaku, antros kartos automobilio pirkėjai skundėsi dėl gerokai pigesnių apdailos medžiagų – pavyzdžiui, kieto salono plastiko. Tad, nors ir labiau šiuolaikiška, visgi antros kartos versija buvo ne tokia kilminga nei jo pirmtakas.
Akivaizdu, viskas dėl to, kad modelis neatimtų pardavimų iš didesnio ir, žinoma, brangesnio „Audi Q5“. Nors ir mažesnis už jį, bet visgi „Q3“ tikrai gali būti vienintelis šeimos automobilis – jis nėra didelis (ilgis siekia 4,5 m), tačiau dėl skersai montuojamo motoro atstumas tarp ašių yra beveik 2,7 m, tad antroje sėdynių eilėje pakankamai erdvu, o bagažinės talpa yra nuo 530-1525 l („Sportback“ bagažinė talpina iki 1400 litrų). Patogi mašina tiek mieste, tiek ir užmiestyje.
Tuo labiau, kad komplektuojama su pakankamai galingais dyzeliniais (tiesa, tik keturių cilindrų ) ar turbobenzininiais motorais – galingiausios „RS Q3“ versijos galia siekė net 400 AG. Taip pat buvo ir iš tinklo įkraunamas 245 AG hibridas, nors ir su mažos, tik 13 kWh talpos akumuliatoriumi.
Galingesnės versijos turėjo „Quattro“ visų ratų pavarą – tiesa, tokia didino degalų sąnaudas, tad dažniau važinėjantiems mieste ir įprastais keliais, visiškai užtenka ir versijų su priekinių ratų pavara.
Kalbant apie patikimumą, kartu su mažesniuoju „Audi Q2“ (jo apžvalgą rasite žemiau), tai yra vienas patikimesnių „Audi“ modelių – į jį nebuvo montuojami 1,6 TDI motorai kaip į mažesnius koncerno automobilius, o būtent pastarieji varikliai sulaukdavo nemažai kritikos dėl nepatikimumo.
Tokio nuo 2018 metų gaminto naudoto „Audi Q3“ kaina Lietuvoje prasideda nuo 17 tūkst. eurų, šiam automobiliui vartojimo paskolą jums gali suteikti „Luminor“.
Daugiau apie naudotą antros kartos „Audi Q3“ žiūrėkite vaizdo apžvalgoje.