Kauno geležinkelio stotyje pristatytas naujos kartos traukinys: pasakė, kuo jis ypatingas

Šis renginys Kaune tapo pirmuoju traukinių entuziastų susitikimu su naujos kartos bateriniu riedmeniu.
Gyventojai galėjo apžiūrėti traukinio vidų, sužinoti, kaip veikia baterijomis varomi traukiniai, ir įvertinti, kaip nauji technologiniai sprendimai keis kelionių patirtį Lietuvoje.
„Bateriniai traukiniai Lietuvoje žymi labai aiškų žingsnį į modernesnes ir tvaresnes keliones. Mums svarbu, kad patogios ir šiuolaikiškos kelionės būtų prieinamos ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir regionuose.
Šiandien pristatomas traukinys parodo, kokios kokybės ir patirties keleiviai gali tikėtis artimiausiu metu“, – sako „LTG Link“ vadovė Kristina Meidė.
Bateriniai traukiniai – tai tokie riedmenys, kurių vienas vagonas skirtas greitai įkraunamai ir ilgaamžei ličio baterijai.
Tokiame baterijai skirtame viename vagone sėdimų vietų nėra, tačiau keleiviai turės galimybę šį vagoną pereiti.
Kai baterinis traukinys važiuoja kontaktiniu tinklu, yra iškeliamas bateriją kraunantis pantografas, o kontaktinio tinklo nelikus, riedmuo varomas įkrautos baterijos pagalba.
Važiuodami kontaktiniu tinklu bateriniai traukiniai galės išvystyti iki 160 km/val. greitį, o bateriniu režimu – iki 120 km/ val.
Lietuvoje bateriniai riedmenys kursuos dviejuose maršrutuose: Vilnius–Varėna (Marcinkonys) ir Kaunas–Šiauliai. Nesant kontaktinio tinklo, bateriniai traukiniai galės įveikti iki 70 kilometrų atstumą, o ateityje „LTG Link“ galėtų įsigyti ir tokių riedmenų, kurie baterijos pagalba įveikia iki 100 kilometrų.
Norint įveikti ilgesnį maršrutą, riedmenys turės sustoti Varėnoje įrengsimoje krovimo stotelėje. Joje sustos iš Vilniaus ir Marcinkonių atvykę traukiniai. Maršrutu Kaunas–Šiauliai kursuojantiems traukiniams krovimo stotelė nereikalinga – minėtame maršrute neelektrifikuotiems ruožams įveikti pakaks baterijos.
Bateriniuose traukiniuose įrengtos 128 sėdimos vietos. Tiek sėdynės, tiek traukinio interjeras yra identiški elektrinių „Stadler Flirt“ traukinių antros klasės vagonams. Keleivių patogumui bateriniuose traukiniuose įrengti kavos ir užkandžių aparatai. Naujieji bateriniai traukiniai, kaip ir elektriniai, yra pritaikyti ir keleiviams su judėjimo negalia – šiuose riedmenyse įrengtos sklandų judėjimą užtikrinančios rampos, įrengti specialūs keltuvai, tualetai.