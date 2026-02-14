AutoTechnika

Milijono dolerių vertės laiko kapsulė: atrastas šešiaratis „Gelendvagen“ su 200 km rida

2026 m. vasario 14 d. 14:38
Šis 2014 m. „Mercedes G63 AMG 6X6“ pikapas nuvažiavo tik 220 km – prieš mus stovi laiko kapsulė. Šešių ratų „Gelendvagen“ galima įsigyti už 845 000 eurų, t. y. beveik už milijoną dolerių. Apie tai pranešama svetainėje „Autoevolution“.
Daugiau nei 10 metų „Mercedes G63 AMG 6X6“ buvo laikomas garaže, todėl jo būklė – ideali. Kėbulas, salonas, jėgos agregatas ir važiuoklė atrodo kaip nauji.
Primename, kad nuo 2013 iki 2015 metų buvo pagaminta vos šimtas „Mercedes G63 AMG 6X6“ egzempliorių, todėl šiandien šešiaratis „Gelendvagen“ jau tapo kolekcine retenybe.
Milžiniškas, 5,9 metro ilgio „Mercedes G-Class“ pikapas turi 5,5 litro V8 variklį su dviem turbinomis, generuojantį 544 AG ir 760 Nm sukimo momentą. Jis gali įsibėgėti iki 100 km/h per 5,9 s, o jo maksimalus greitis yra ribojamas iki 160 km/val.
Šio „Mercedes G63 AMG 6X6“ salonas apdailintas oda, „Alcantara“ ir anglies pluoštu, o priekinės ir galinės sėdynės turi elektros pavarą, ventiliaciją ir šildymą.
Automobilis aprūpintas ir papildoma įranga – monitoriais galiniams keleiviams, kamera ir „Harman Kardon“ akustine sistema su DVD grotuvu.
