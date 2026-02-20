„Pontiac Firebird“ – neracionalus ir nepraktiškas, bet jam neatsispiria nei širdis, nei siela

Agresyvus dvejų durų kupė kėbulas, plačios galinės padangos ir nenumaldomai riaumojantis V8 variklis yra ryškiausi ir pagrindiniai bruožai, kurie atkreipti dėmesį į šį modelį priverčia net ir tuos, kurie automobiliais nesidomi. Abejingų nepaliekantis pirmos kartos „Pontiac Firebird“ tikrai nėra racionalus pasirinkimas, tačiau jis kaip magnetas traukia entuziastus, nes jo suteikiamas pojūtis priverčia širdį plakti greičiau, o protas pamiršta visus racionalius dalykus.
Šiuo metu Lietuvoje parduodamas „Pontiac Firebird“ pasižymi originalia, laikmetį atitinkančia išvaizda ir atnaujinimais. Kėbulas visiškai restauruotas bei perdažytas originalia „Verdero Green“ tamsiai žalia spalva, sumontuoti nauji chromuoti bamperiai bei kiti apdailos elementai, kurie sukuria autentišką įvaizdį. Tikro „Muscle Car“ akcentas – penkių stipinų „American Racing“ ratlankiai su naujomis „Cooper Cobra“ padangomis.
Pardavėjo teigimu, atnaujinant automobilio interjerą sumontuotas naujas prietaisų skydelis, nauji jungikliai ir rankenėlės, pakeista salono kiliminė danga, tačiau galinė sėdynė palikta originali, kad būtų išlaikomas autentiškumas. Galima pastebėti, kad priekyje sumontuotos ne originalios, bet modernios sportinės sėdynės, kurios taip pat aptrauktos nauja oda. Nors tokios sėdynės neatitinka „Firebird“ gamybos laikotarpio, tačiau suteikia daugiau komforto ir užtikrintumo. Beje, tai ganėtinai populiari tokių modelių modifikacija.
Automobilis – lyg iš filmo: štai taip gatvėmis rieda „raggare“ paverstas antikvarinis „Chevrolet Impala“
Šis „Pontiac“ yra puikiai paruoštas ne tik vizualiai, bet ir mechaniškai. Nors originaliai jis turėjo 6.6 l darbinio tūrio V8 variklį, tačiau dabar jame sumontuotas taip pat „General Motors“, „Chevrolet“ gamybos 5.0 l Small-block V8 variklis išvystantis beveik 330 arklio galių. Visas variklio pajėgumas per gamyklinę keturių pavarų mechaninę greičių dėžę keliauja į galinius ratus. Taip pat pardavėjas priduria, kad visiškai atnaujinta ir automobilio važiuoklė, kelyje jis elgiasi stabiliai ir užtikrintai.
Šios amerikietiškos ikonos, pirmos kartos „Pontiac Firebird“ skelbimą galima peržiūrėti „Autogidas.lt“ portale, o jo kaina šiuo metu yra 30 tūkst. eurų. Automobilis buvo pagamintas 1968-iais ir šiuo metu įveikęs 60 tūkst. kilometrų. Jam suteiktas ir istorinio automobilio statusas. Jei savo garaže norite turėti tikrą „Muscle car“, kurio variklio užvedimas ir kiekvienas nuvažiuotas kilometras sukuria malonų jaudulį, šis pasirinkimas tikrai nenuvils.
Susiję straipsniai
Modelis: Pontiac Firebird
Gamybos metai: 1968
Variklio darbinis tūris: 5.0 l
Degalų rūšis: Benzinas
Varantys ratai: Galiniai (RWD)
Variklio galingumas: 240 kW
Rida: 60,000 km
Kaina: 30,000 eurų