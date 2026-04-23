Dar neregėta: kinų konstruktoriai pritaikė automobilį ir gamtiniams reikalams atlikti

2026 m. balandžio 23 d. 21:56
Lrytas.lt
Kiekvienas, kuris kada nors yra įstrigęs eismo spūstyje netinkamu laiku, žino, kaip toli gali būti tualetas. Kinijos elektromobilių gamintojaa „Seres“ nori išspręsti šią problemą savaip: įrengti jį automobilyje.
Kinijos elektromobilių gamybos bendrovė „Seres“ nusprendė ateityje apstulbinti pirkėjus į transporto priemonę integruotu tualetu, skelbia „Spiegel.de“.
Remiantis oficialiais dokumentais, įmonė balandį patentavo po sėdyne montuojamą įrenginį. Nešiojamąjį tualetą galima aktyvuoti rankiniu būdu atlenkiant sėdynę arba balso komanda „Aktyvuoti tualeto funkciją“.
Idėja įrengti tualetus transporto priemonėse nėra nauja ir žinoma dar iš namelių ant ratų – kemperių.

„Noriu dirbti“. Mitas – ar logistika tik vairuotojas nuo taško A iki Z?

Tačiau šįkart tupyklą ketinama diskretiškai integruoti į automobilį.
Kaip skelbiama, patento paraiškoje, jo įrengimas po stumdoma sėdyne leidžia optimaliai naudotis: „Įrenginys skirtas patenkinti naudotojų poreikius ilgose kelionėse, stovyklaujant ar net miegant automobilio salone, taip pat kitose situacijose“.
Tvirtinama, kad tualetas turi vėdinimo sistemą ir ištraukiamąjį ortakį nemaloniems kvapams pašalinti.
Jame taip pat yra kaitinimo elementas, skirtas šlapimui išgarinti bei kitoms atliekoms džiovinti. Pastarosios surenkamos į konteinerį, kurį reikia reguliariai ištuštinti.
Naujas standartas: dyzeliniai automobiliai netrukus ims trauktis į paraštes

Naujas standartas: dyzeliniai automobiliai netrukus ims trauktis į paraštes

Nuo lapkričio – griežtesnė tvarka jauniesiems vairuotojams: dar galima suspėti pagal senąsias taisykles

Nuo lapkričio – griežtesnė tvarka jauniesiems vairuotojams: dar galima suspėti pagal senąsias taisykles

Dažniausiai vagiamų automobilių sąrašą papildė lietuvių mylimas modelis: ekspertai pataria, kaip apsisaugoti

Dažniausiai vagiamų automobilių sąrašą papildė lietuvių mylimas modelis: ekspertai pataria, kaip apsisaugoti

Kinijos elektromobilių gamintojai pastaraisiais metais pristatė daugybę neįprastų priedų, kad pelnytų pirkėjų dėmesį konkurencingoje ir kartais pernelyg persotintoje rinkoje.
Tokios funkcijos kaip karaokės sistemos ar mini šaldytuvai dabar yra įprastos.
Kol kas neaišku, kada „Seres“ iš tikrųjų pradės gaminti automobilius su įmontuotais tualetais.
