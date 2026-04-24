Lietuvoje parduodamas itin retas automobilis: atskleidė ir kainą

Pastariesiems galima priskirti „Fisker“, kurio įkūrėjas, automobilių dizaineris Henrikas Fiskeris, po pirmos nesėkmės nepasidavė ir šio dešimtmečio pradžioje, pamėginęs pasinaudoti didėjančiu elektromobilių bei krosoverių populiarumu, pristatė „Ocean“ modelį.
Nors ir šį kartą gamintoją ištiko nesėkmė, bet dėl to šiuo metu Lietuvoje parduodamas „Fisker Ocean One“, kurio skelbimą galite rasti „Autogidas.lt“, tampa įdomiu modeliu ieškantiems išskirtinumo.
Henrikas Fiskeris automobilių pasaulyje žinomas, kaip gabus dizaineris. Jis sukūrė tokių modelių, kaip „BMW Z8“, „Aston Martis DB9“ ir „Aston Marton V8 Vantage“ dizainą, taip pat yra prisidėjęs prie „Tesla Model S“ kūrimo.
Vėliau, atsitraukęs nuo darbo su gamintojais, įkūrė savo įmonę kuriančią vienetinio dizaino automobilių kėbulus. Tačiau galiausiai H. Fiskeris nusprendė sukurti savo automobilį ir 2011-iais pristatė „Fisker Karma“. Nors šis modelis iki šiol laikomas vienu iš gražiausių visų laikų automobilių, bet jį lydėjo daugybė nesėkmių, todėl neilgai trukus, viskas žlugo.
Tuo metu naujasis projektas, „Fisker Ocean“, atrodytų rinkai pasiūlė viską, ko ji ir norėjo – tik elektra varomas, vidutinio dydžio krosoveris pasižymintis naujausiomis technologijomis, premium savybėmis ir moderniu dizainu.
Pirkėjai galėjo rinktis vieną iš keturių versijų, varomų tik priekiniais arba visais keturiais ratais, kurių pajėgumas nuo 270 iki daugiau nei 540 arklio galių. „Ocean“ gali pasigirti ir ganėtinai solidžiu viena įkrova įveikiamu atstumu, kuris, priklausomai nuo akumuliatoriaus dydžio, siekia nuo 460 iki 708 kilometrų (pagal WLTP).
Nors viskas atrodė perspektyvu, nes H. Fiskeris skelbė apie dešimtis tūkstančių „Ocean“ modelio rezervacijų, o dėl gamybos buvo susitarta su Austrijos įmone „Magna Steyr“, bet netrukus „Fisker“ pradėjo susidurti su finansinėmis problemos.
Nors investuotojų susidomėjimas leido pritraukti nemažą sumą pinigų, tačiau „Fisker“ planavo ne tik gaminti elektromobilius, tačiau kurti ir kitas technologijas, pavyzdžiui, kietojo būvio akumuliatorius, taip pat plėstis į tokias rinkas, kaip Indija bei Kinija. Tuo pat metu reikėjo vystyti naujus modelius, kompaktišką krosoverį „Pear“ bei pikapą „Alaska“.
Kiek vėliau nei planuota prasidėjo ir „Ocean“ prekyba, o susidomėjimas šiuo modeliu sumažėjo. Todėl vietoje kelių dešimčių tūkstančių, buvo pagaminta mažiau nei 12 tūkst. šių elektra varomų krosoverių.
Lietuvoje parduodamas galingiausias, visais ratais varomas ir daugiau nei 700 kilometrų (pagal WLTP) viena įkrova galintis įveikti „Ocean One“ modelis. Jis pagamintas 2023-iais ir iki šiol yra įveikęs vos 17 tūkst. kilometrų. „One“ versija yra varoma visais ratais, į kuriuos, du elektros varikliai, siunčia 564 arklio galias, o tai užtikrina greitą įsibėgėjimą nuo 0 iki 100 km/val., kuris trunka mažiau nei keturias sekundes.
Šio reto ir kol kas tikriausiai vienintelio Lietuvoje „Ocean One“ kaina yra 26,500 eurų. Jei jus sudomino šis elektromobilis ir norite susisiekti su pardavėju, skelbimo ieškokite „Autogidas.lt“ portale.
