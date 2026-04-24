Skelbia, kad „Tesla“ pradėjo dviviečio „Cybercab“ gamybą: važiuos be vairuotojo

Dvivietis automobilis, kuriam nereikia vairuotojo, sukurtas be vairo ir pedalų. E. Muskas savo platformoje „X“ paskelbė trumpą vaizdo įrašą, kuriame matyti važiuojantis „Cybercab“.
„Tesla“ vis daugiau dėmesio skiria robotizacijai ir robotams-taksi ir tikisi, kad jos pažangi pagalbos vairuotojui sistema artimiausiais mėnesiais bus patvirtinta visoje Europos Sąjungoje.
Tai daroma tuo metu, kai bendrovės pasauliniai tiekimai patiria spaudimą, iš dalies dėl to, kad JAV, valdant prezidentui Donaldui Trumpui, nustojo galioti mokesčių lengvata.
E. Muskas jau seniai sakė, kad „Tesla“ ateitis yra ne automobilių pardavimai, o autonominiai robotai-taksi ir humanoidiniai robotai, užsimindamas, kad „Cybercab“ ilgainiui sudarys didžiąją dalį „Tesla“ produkcijos.
Vis dėlto, kalbant apie automatizuotą vairavimą, „Tesla“ gerokai atsilieka nuo savo JAV konkurentės „Waymo“. Pastarosios robotai-taksi JAV jau atlieka daugiau nei 500 tūkst. mokamų kelionių su keleiviais per savaitę.
Palyginimui, kol kas pradėta eksploatuoti tik keletas „Tesla“ autonominių automobilių „Model Y“. Bandomosios „Cybercab“ transporto priemonės iki šiol buvo matomos su žmonėmis prie vairo.
Nepaisant to, E. Muskas tvirtina, kad „Tesla“ netrukus taps autonominio vairavimo rinkos lydere, argumentuodamas, kad jos modeliai bus pigesni, nes „Tesla“ planuoja pasikliauti tik vaizdo kameromis, o ne lazerinių radarų technologija, kurią naudoja „Waymo“ ir kiti kūrėjai.
Ekspertai ir konkurentai abejoja, ar automobiliai gali pakankamai patikimai autonomiškai važiuoti naudodami tik vaizdo kameras.
tešlaElonas Muskasrobotas
Rodyti daugiau žymių