Skelbia, kad „Tesla“ pradėjo dviviečio „Cybercab“ gamybą: važiuos be vairuotojo

2026 m. balandžio 24 d. 16:29
Živilė Aleškaitienė
JAV automobilių gamintoja „Tesla“ pradėjo gaminti robotą-taksi „Cybercab“, penktadienį pranešė „Tesla“ vadovas Elonas Muskas.
Dvivietis automobilis, kuriam nereikia vairuotojo, sukurtas be vairo ir pedalų. E. Muskas savo platformoje „X“ paskelbė trumpą vaizdo įrašą, kuriame matyti važiuojantis „Cybercab“.
„Tesla“ vis daugiau dėmesio skiria robotizacijai ir robotams-taksi ir tikisi, kad jos pažangi pagalbos vairuotojui sistema artimiausiais mėnesiais bus patvirtinta visoje Europos Sąjungoje.
Tai daroma tuo metu, kai bendrovės pasauliniai tiekimai patiria spaudimą, iš dalies dėl to, kad JAV, valdant prezidentui Donaldui Trumpui, nustojo galioti mokesčių lengvata.
Susiję straipsniai
Kaune pastebėtas „Cybertruck“: tačiau kaip yra su jo legalumu?

Kaune pastebėtas „Cybertruck“: tačiau kaip yra su jo legalumu?

Pirmasis „Tesla Cybertruck“ jau rieda Lietuvos keliais: apie registracijos kainą sklando legendos

Pirmasis „Tesla Cybertruck“ jau rieda Lietuvos keliais: apie registracijos kainą sklando legendos

Kai kurie „Tesla Cybertruck“ dar nepasiekė pirkėjų, o jau bus remontuojami: stringa akseleratorius

Kai kurie „Tesla Cybertruck“ dar nepasiekė pirkėjų, o jau bus remontuojami: stringa akseleratorius

E. Muskas jau seniai sakė, kad „Tesla“ ateitis yra ne automobilių pardavimai, o autonominiai robotai-taksi ir humanoidiniai robotai, užsimindamas, kad „Cybercab“ ilgainiui sudarys didžiąją dalį „Tesla“ produkcijos.
Vis dėlto, kalbant apie automatizuotą vairavimą, „Tesla“ gerokai atsilieka nuo savo JAV konkurentės „Waymo“. Pastarosios robotai-taksi JAV jau atlieka daugiau nei 500 tūkst. mokamų kelionių su keleiviais per savaitę.
Palyginimui, kol kas pradėta eksploatuoti tik keletas „Tesla“ autonominių automobilių „Model Y“. Bandomosios „Cybercab“ transporto priemonės iki šiol buvo matomos su žmonėmis prie vairo.
Nepaisant to, E. Muskas tvirtina, kad „Tesla“ netrukus taps autonominio vairavimo rinkos lydere, argumentuodamas, kad jos modeliai bus pigesni, nes „Tesla“ planuoja pasikliauti tik vaizdo kameromis, o ne lazerinių radarų technologija, kurią naudoja „Waymo“ ir kiti kūrėjai.
Ekspertai ir konkurentai abejoja, ar automobiliai gali pakankamai patikimai autonomiškai važiuoti naudodami tik vaizdo kameras.
