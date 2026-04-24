Vos pakilęs lėktuvas staiga turėjo leistis: kas atsitiko

2026 m. balandžio 24 d. 20:33
Lrytas.lt
Lėktuvas, pakilęs iš Katovicų oro uosto Lenkijoje, pateko į smarkios krušos centrą. Šis reiškinys jau pirmojoje skrydžio fazėje sukėlė rimtų orlaivio pažeidimų. Įgula priėmė sprendimą nedelsiant grįžti ir leistis. Vėliau mechanikai parodė nuotraukas, kuriose matyti netikėti lėktuvo apgadinimai.
Kaip pranešė fakt.pl, pilotai buvo priversti keisti planus dėl oro sąlygų. Sprendimas grįžti buvo priimtas akimirksniu, todėl buvo išvengta rimtesnių pasekmių. Situacija rodo, kad vis dažnėjančios konvekcinės audros kelia įguloms naujų iššūkių.
Lėktuvas buvo apgadintas
Incidentas įvyko netrukus po pakilimo. Pilotai bandė aplenkti audrą, tačiau lėktuvas netikėtai pateko į intensyvios krušos zoną.
100 km dyzeliu, benzinu, elektra: trumpai ir aiškiai pasakė, kuo važiuoti yra pigiausia

Dar neregėta: kinų konstruktoriai pritaikė automobilį ir gamtiniams reikalams atlikti

Naudoto „Volvo V60 Recharge" (nuo 2018 m.) testas: kuo ypatingas švediškas „Premium" iš tinklo įkraunamas hibridas

Įgula nusprendė nutraukti skrydį ir grįžti į Katovicų oro uostą. Nusileidimas įvyko saugiai, keleiviai sužeidimų nepatyrė. Po operacijos lėktuvas perduotas specialistams, kurie pradėjo išsamią techninę patikrą.
„LS Technics“ ekspertai patvirtino, kad kruša sukėlė rimtų konstrukcijos pažeidimų. Labiausiai nukentėjo priekinė fiuzeliažo (pagrindinio lėktuvo korpuso, prie kurio tvirtinami sparnai, uodega ir kiti svarbūs elementai) dalis bei sparnų ir stabilizatorių priekinės briaunos. Pažeidimai taip pat užfiksuoti radarą dengiančio kupolo srityje.
„Remontas reikalauja kompleksinių veiksmų ir įvairių sričių specialistų įsitraukimo“, – teigė ekspertai.
Anot jų, tai apima išsamias technines patikras, kompozitinių ir metalinių elementų remontą bei borto sistemų kontrolę.
Kaip susidaro konvekcinė audra?
Teigiama, kad konvekcinės audros susidaro tuomet, kai šiltas ir drėgnas oras staiga kyla aukštyn. Jų metu pasireiškia smarkūs krituliai, žaibai ir kruša. Ir būtent kruša yra viena didžiausių grėsmių orlaiviams.
Specialistai atkreipia dėmesį, kad tokie reiškiniai kyla itin staigiai ir dažnai yra sunkiai aptinkami.
„Tokiomis sąlygomis kruša yra viena pavojingiausių grėsmių – per kelias sekundes ji gali sukelti reikšmingus pažeidimus“, – sakė mechanikai. Ypač pavojingos situacijos, anot jų, susiklosto tada, kai borto radarai neveikia visu pajėgumu.
