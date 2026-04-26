Pigūs ir kompaktiški automobiliai šeimai: ekspertai įvardijo 10 geriausių naudotų modelių

2026 m. balandžio 26 d. 20:09
Britų leidinio „WhatCar“ ekspertai sudarė 10 geriausių naudotų C klasės automobilių sąrašą, kurie idealiai tinka šeimoms. Visos parinktos transporto priemonės kainuoja iki 13 000 JAV dolerių, yra patikimos, ekonomiškos bei manevringos, tačiau pakankamai erdvios, kad sutalpintų šeimą su bagažu.
10 vieta – „Kia Ceed“
Paprastas, dažnai turintis gausią įrangą ir gana patikimas modelis. Šis automobilis komplektuojamas su ekonomiškais benzininiais bei dyzeliniais varikliais.
Pliusai: didelė bagažinė, gausi įranga.

Nuo policijos sprukęs girtas vairuotojas pakliuvo į dar didesnę bėdą: apdaužė kitus du automobilius

Minusai: ne itin ptrauklus valdymas, kietoka pakaba.
9 vieta – „Hyundai i30“
Susiję straipsniai
Neįtikėtinas projektas: amerikietis sukūrė neįprastą automobilį su dviem priekiniais galais

Neįtikėtinas projektas: amerikietis sukūrė neįprastą automobilį su dviem priekiniais galais

Kokie automobiliai greičiausiai sugenda po pirkimo: mechanikas nurodė 10 modelių

Kokie automobiliai greičiausiai sugenda po pirkimo: mechanikas nurodė 10 modelių

Naudoto „Opel Mokka“ (2022 m.) testas: vardas – nebrangus, šiuolaikiškas ir visiškai kitoks nei anksčiau

Naudoto „Opel Mokka“ (2022 m.) testas: vardas – nebrangus, šiuolaikiškas ir visiškai kitoks nei anksčiau

Tai šiek tiek brangesnis „Kia Ceed“ giminingas modelis, išlaikantis stipriąsias jo savybes, bet pasižymintis aukštesnės kokybės salonu ir minkštesne pakaba.
Pliusai: nedidelė kaina, patogi bagažinė.
Minusai: ankšta galinė sėdynių eilė, ne itin ptrauklus valdymas
8 vieta – „Honda Civic“
Tradicinis pasirinkimas vertinantiems gerą valdymą ir talpią bagažinę. Automobilis pasižymi gerai apgalvota vairuotojo vieta bei ekonomiškais varikliais.
Pliusai: didelė bagažinė, geras valdymas.
Minusai: pasenusi multimedijos sistema, silpna garso izoliacija.
7 vieta – BMW 1 Series
Tai aktyvaus vairuotojo pasirinkimas dėl galinių varomųjų ratų konfigūracijos. Nors jis nėra toks erdvus kaip konkurentai, pasižymi puikiomis važiavimo savybėmis.
Pliusai: puikus valdymas, geri varikliai, patikimumas.
Minusai: ankšta gale, maža bagažinė, skurdi bazinė įranga.
6 vieta – „Ford Focus“
Vienas geriausiai valdomų priekiniais ratais varomų modelių. Jis yra pigus ir ekonomiškas.
Pliusai: valdymo savybės, ekonomiški varikliai, žema kaina.
Minusai: apdailos medžiagų kokybė, kietoka pakaba.
5 vieta – „Volkswagen Golf“
VII Klasės standartas su kokybišku salonu, puikiai suderinta važiuokle ir plačia variklių gama.
Pliusai: kokybiškas interjeras, gera važiuoklė.
Minusai: aukšta kaina, ne pats erdviausias salonas.
4 vieta – „Škoda Scala“
Pigus ir erdvus hečbekas su komfortiška pakaba. Tai praktiškas pasirinkimas ieškantiems talpumo už prieinamą kainą.
Pliusai: erdvus salonas ir bagažinė, komfortiškas važiavimas.
Minusai: apdailos kokybė, garso izoliacija.
3 vieta – „Audi A3“
Prabangesnis „Volkswagen Golf“ giminaitis. Jis pasižymi visais pastarojo privalumais, tačiau turi dar kokybiškesnį saloną ir geresnę įrangą.
Pliusai: aukščiausios kokybės salonas, geras valdymas.
Minusai: didelė kaina, kietas važiavimas.
2 vieta – „SEAT Leon“
Sportiškesnė „Golf“ versija. Nors salonas kiek paprastesnis, automobilis valdomas geriau ir kainuoja pigiau.
Pliusai: puikus valdymas, gausi įranga.
Minusai: kietas važiavimas, apdailos kokybė.
1 vieta – „Škoda Octavia“
Praktiškiausias modelis šiame sąraše. Naudodamas tą pačią platformą kaip „Golf“, šis automobilis siūlo milžinišką erdvę ir bagažinę už patrauklią kainą.
Pliusai: erdviausias salonas, praktiškumas, žema kaina.
Minusai: skurdi bazinė komplektacija.
ŠkodaAudiBMW
