Pigūs ir kompaktiški automobiliai šeimai: ekspertai įvardijo 10 geriausių naudotų modelių

10 vieta – „Kia Ceed“
Paprastas, dažnai turintis gausią įrangą ir gana patikimas modelis. Šis automobilis komplektuojamas su ekonomiškais benzininiais bei dyzeliniais varikliais.
Pliusai: didelė bagažinė, gausi įranga.
Minusai: ne itin ptrauklus valdymas, kietoka pakaba.
9 vieta – „Hyundai i30“
Susiję straipsniai
Tai šiek tiek brangesnis „Kia Ceed“ giminingas modelis, išlaikantis stipriąsias jo savybes, bet pasižymintis aukštesnės kokybės salonu ir minkštesne pakaba.
Pliusai: nedidelė kaina, patogi bagažinė.
Minusai: ankšta galinė sėdynių eilė, ne itin ptrauklus valdymas
8 vieta – „Honda Civic“
Tradicinis pasirinkimas vertinantiems gerą valdymą ir talpią bagažinę. Automobilis pasižymi gerai apgalvota vairuotojo vieta bei ekonomiškais varikliais.
Pliusai: didelė bagažinė, geras valdymas.
Minusai: pasenusi multimedijos sistema, silpna garso izoliacija.
7 vieta – BMW 1 Series
Tai aktyvaus vairuotojo pasirinkimas dėl galinių varomųjų ratų konfigūracijos. Nors jis nėra toks erdvus kaip konkurentai, pasižymi puikiomis važiavimo savybėmis.
Pliusai: puikus valdymas, geri varikliai, patikimumas.
Minusai: ankšta gale, maža bagažinė, skurdi bazinė įranga.
6 vieta – „Ford Focus“
Vienas geriausiai valdomų priekiniais ratais varomų modelių. Jis yra pigus ir ekonomiškas.
Pliusai: valdymo savybės, ekonomiški varikliai, žema kaina.
Minusai: apdailos medžiagų kokybė, kietoka pakaba.
5 vieta – „Volkswagen Golf“
VII Klasės standartas su kokybišku salonu, puikiai suderinta važiuokle ir plačia variklių gama.
Pliusai: kokybiškas interjeras, gera važiuoklė.
Minusai: aukšta kaina, ne pats erdviausias salonas.
4 vieta – „Škoda Scala“
Pigus ir erdvus hečbekas su komfortiška pakaba. Tai praktiškas pasirinkimas ieškantiems talpumo už prieinamą kainą.
Pliusai: erdvus salonas ir bagažinė, komfortiškas važiavimas.
Minusai: apdailos kokybė, garso izoliacija.
3 vieta – „Audi A3“
Prabangesnis „Volkswagen Golf“ giminaitis. Jis pasižymi visais pastarojo privalumais, tačiau turi dar kokybiškesnį saloną ir geresnę įrangą.
Pliusai: aukščiausios kokybės salonas, geras valdymas.
Minusai: didelė kaina, kietas važiavimas.
2 vieta – „SEAT Leon“
Sportiškesnė „Golf“ versija. Nors salonas kiek paprastesnis, automobilis valdomas geriau ir kainuoja pigiau.
Pliusai: puikus valdymas, gausi įranga.
Minusai: kietas važiavimas, apdailos kokybė.
1 vieta – „Škoda Octavia“
Praktiškiausias modelis šiame sąraše. Naudodamas tą pačią platformą kaip „Golf“, šis automobilis siūlo milžinišką erdvę ir bagažinę už patrauklią kainą.
Pliusai: erdviausias salonas, praktiškumas, žema kaina.
Minusai: skurdi bazinė komplektacija.