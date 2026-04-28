„Ducati“ pagamino greičiausią ir brangiausią markės motociklą – išleis vos 500 vienetų

Išskirtinis modelis skirtas kompanijos šimtmečiui paminėti, o jo gamyba bus griežtai ribota – bus išleista tik 500 vienetų serija. Nors tiksli „Ducati Superleggera V4 Centenario“ kaina dar nepaskelbta, prognozuojama, kad ji sieks apie 100 000–150 000 dolerių. Detali informacija apie naujieną pasirodė gamintojo tinklalapyje.
Iš esmės šis motociklas yra serijinė „MotoGP“ čempionate dalyvaujančio lenktyninio motociklo versija. Iš didžiojo sporto buvo pasiskolinta daugybė sprendimų: rėmas, aptakai ir net reguliuojamos „Öhlins“ pakabos detalės pagamintos iš anglies pluošto. Už efektyvų stabdymą atsakingi anglies pluošto ir keramikos stabdžiai. Standartinės versijos „Ducati Superleggera V4 Centenario“ masė siekia 173 kg, o su specialiu lenktyniniu paketu ji sumažėja iki 167 kg.
1,1 litro V4 variklis išvysto 228 AG, o pasirinkus papildomą titano išmetimo sistemą „Akrapovič“, galia išauga iki 247 AG. Taip pat motocikle sumontuota speciali pavarų dėžė.
Iš „MotoGP“ atkeliavo ir aerodinaminiai elementai, pavyzdžiui, anglies pluošto sparneliai (angl. winglets). Be to, „Ducati“ gavo gausų elektroninių pagalbininkų rinkinį: sukibimo ir slydimo kontrolės, starto pagalbos bei lenktyninę ABS sistemas.
Kartu su motociklu pirkėjai gaus apsauginį uždangalą, specialią medinę dėžę dokumentams ir galinio rato stovą. Be to, tarp „Ducati Superleggera V4 Centenario“ savininkų bus ištraukti 26 sertifikatai į važiavimo trasoje kursus, kuriuose instruktoriais dirbs profesionalūs lenktynininkai.
Šaltinis: focus.ua