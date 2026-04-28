„Outdoor Riga 2026“ motociklų paroda: naujausi modeliai didžiausioje parodoje Baltijos šalyse Dalyvauja ir lietuviai

2026 m. balandžio 28 d. 19:04
„Motorai“
Dar praeitame tūkstantmetyje Latvijoje užgimusi laisvalaikio technikos paroda transformavosi į didžiausią kasmetinį motociklų pristatymą Baltijos šalyse „Outdoor Riga“.
Paskutinį praeito šimtmečio dešimtmetį prasidėjusi kaip katerių ir mažųjų laivų paroda, vėliau ji sujungė atskiras medžioklės ir žvejybos reikmenų, taip pat motociklų parodas bei tapo tuo, kuo yra šiandien, – didžiausiu tokiu renginiu šiame Baltijos krante.
Tad kai iš kolegos latvių žurnalisto išgirdau apie šį Rygoje vykstantį renginį, nusprendžiau jį aplankyti – kaip bebūtų, šį sezoną „Youtube“ kanale „Motorai“ bus atnaujintos motociklų apžvalgos. Be to, šį savaitgalį Lietuvoje oficialiai pradedamas motosezonas, tad tai tapo puikia proga šio sezono įžangai.
Žinoma, „Outdoor Riga“ yra toli gražu ne Milane (Italija) vykstanti EICMA motociklų paroda. Tačiau tiems, kurie neturi užsispyrimo keliauti į Italija susipažinti su naujausiomis motociklų pramonės tendencijomis, vaizdą galima susidaryti ir gerokai arčiau. Beje, jei dar nežiūrėjote, siūlau susipažinti su prieš kelis mėnesius Italijoje darytu reportažu iš Milano motociklų parodos:
Nuo „Harley-Davidson“ iki „Ducati“, nuo „Suzuki“ iki „Aprilia“, nuo „Moto Morini“ iki „Rieju“ – Rygos Kipsalos parodų centre vykusioje parodoje buvo ir visiems žinomų vardų, ir mažiau girdėtų pavadinimų.
Iš viso parodoje, kuri tradiciškai apima ne tik motociklus, bet ir kitą techniką, dalyvavo daugiau nei 150 skirtingiems ženklams atstovaujančių įmonių, tarp kurių buvo ir ne viena mūsų šalies bendrovė. Na, o ne vienam žinomam prekės ženklui atstovaujanti lietuviška „MotoBaysport“ kompanija bus „Motorai“ motociklų apžvalgų rėmėja.
Daugiau apie „Outdoor Riga 2026“ parodą ir joje pristatytas naujienas žiūrėkite vaizdo reportaže.
