Sename ūkiniame pastate aptikta įspūdinga 7-ojo dešimtmečio retro automobilių kolekcija

2026 m. gegužės 1 d. 16:41
JAV aptikta apleista senovinių automobilių kolekcija. Reti sportiniai automobiliai ne vienus metus stovi ūkiniame pastate.
Apleisti retro automobiliai saugomi Mičigano valstijoje. Apie šį radinį papasakota „Youtube“ kanalo „Auto Archaeology“ vaizdo įraše.
Kolekcijoje surinkta dešimtis 7-ojo ir 8-ojo dešimtmečių amerikietiškų sportinių automobilių. Visi jie yra koncerno „Chrysler“ modeliai. Dauguma mašinų ne tik pasidengusios purvo sluoksniu, bet ir reikalauja restauracijos. Dalis jų yra išardytos.
Vertingiausi kolekcijos automobiliai yra 1968 metų Plymouth GTX su 7,2 litro 375 AG V8 varikliu ir 1969 metų Dodge Super Bee, pasižymintis reta dviejų spalvų gama bei 6,3 litro 335 AG pajėgumo varikliu.
Susiję straipsniai
„Outdoor Riga 2026“ motociklų paroda: naujausi modeliai didžiausioje parodoje Baltijos šalyse

„Outdoor Riga 2026“ motociklų paroda: naujausi modeliai didžiausioje parodoje Baltijos šalyse

Vos pakilęs lėktuvas staiga turėjo leistis: kas atsitiko

Vos pakilęs lėktuvas staiga turėjo leistis: kas atsitiko

„Ducati“ pagamino greičiausią ir brangiausią markės motociklą – išleis vos 500 vienetų

„Ducati“ pagamino greičiausią ir brangiausią markės motociklą – išleis vos 500 vienetų

1969 metų Plymouth Road Runner paverstas lenktyniniu automobiliu – jame sumontuotas saugos lankas, didelė oro paėmimo anga ant kapoto ir galingesnis variklis.
Be to, kolekcijoje yra keli 1972–1974 metų Dodge Challenger ir Plymouth Barracuda kupė. Taip pat identifikuoti du reti Dodge Coronet 500 kabrioletai (iš viso pagaminta 2929 tokie automobiliai) bei 7-ojo dešimtmečio pabaigos Plymouth Sport Satellite kupė.
