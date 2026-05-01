Sename ūkiniame pastate aptikta įspūdinga 7-ojo dešimtmečio retro automobilių kolekcija

Apleisti retro automobiliai saugomi Mičigano valstijoje. Apie šį radinį papasakota „Youtube“ kanalo „Auto Archaeology“ vaizdo įraše.
Kolekcijoje surinkta dešimtis 7-ojo ir 8-ojo dešimtmečių amerikietiškų sportinių automobilių. Visi jie yra koncerno „Chrysler“ modeliai. Dauguma mašinų ne tik pasidengusios purvo sluoksniu, bet ir reikalauja restauracijos. Dalis jų yra išardytos.
Vertingiausi kolekcijos automobiliai yra 1968 metų „Plymouth GTX“ su 7,2 litro 375 AG V8 varikliu ir 1969 metų „Dodge Super Bee“, pasižymintis reta dviejų spalvų gama bei 6,3 litro 335 AG pajėgumo varikliu.
1969 metų „Plymouth Road Runner" paverstas lenktyniniu automobiliu – jame sumontuotas saugos lankas, didelė oro paėmimo anga ant kapoto ir galingesnis variklis.
Be to, kolekcijoje yra keli 1972–1974 metų „Dodge Challenger“ ir „Plymouth Barracuda“ kupė. Taip pat identifikuoti du reti „Dodge Coronet 500“ kabrioletai (iš viso pagaminta 2929 tokie automobiliai) bei 7-ojo dešimtmečio pabaigos „Plymouth Sport Satellite“ kupė.