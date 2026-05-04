AutoTechnika

Ekstremalus tiuningas: patobulintas „Lamborghini“ 100 km/h greitį pasiekia per 3,2 sekundės

2026 m. gegužės 4 d. 16:13
„Lamborghini Urus“ sulaukė itin galingos patobulintos versijos. 900 AG visureigis gali išvystyti didesnį nei 300 km/h greitį. Ekstremalų „Lamborghini Urus“ tiuningą atliko „Brabus“ dirbtuvės, kurios Italijos prekės ženklo modelius tobulina retai. Projekto, pavadinto „Brabus 900“, detales jos atskleidė savo svetainėje.
Modifikacijų pagrindu tapo aukščiausios klasės iš tinklo įkraunamas hibridas „Lamborghini Urus SE“. Kaip įprasta „Brabus“, skaitmeninis indeksas pavadinime nurodo galią: ji padidėjo nuo 800 iki 900 AG. Didžiausias sukimo momentas išaugo nuo 950 iki 1050 Nm.
Rezultatas – 3,2 s iki 100 km/h. Maksimalus greitis vis dar ribojamas ties 312 km/h žyma. Be to, „Lamborghini Urus“ visureigis gavo sportinę pakabą su 20 mm sumažinta prošvaisa. Naujasis „Lamborghini Urus Brabus 900“ siūlomas dviejų versijų – radikaliai juodos „Superblack“ ir originalios mėtų spalvos „Mint“.
Abiem atvejais sumontuotos naujos radiatoriaus grotelės, agresyvesnis priekinis bamperis, aerodinaminis paketas, aptakas ir difuzorius. Standartinėje įrangoje yra 24 colių kaltiniai ratlankiai „Monoblock Z Platinum Edition“.
Salonas papuoštas oda, alkantara ir anglies pluoštu. „Lamborghini Urus Brabus“ kaina siekia 544 098 eurus.
