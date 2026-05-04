Ekstremalus tiuningas: patobulintas „Lamborghini“ 100 km/h greitį pasiekia per 3,2 sekundės

Modifikacijų pagrindu tapo aukščiausios klasės iš tinklo įkraunamas hibridas „Lamborghini Urus SE“. Kaip įprasta „Brabus“, skaitmeninis indeksas pavadinime nurodo galią: ji padidėjo nuo 800 iki 900 AG. Didžiausias sukimo momentas išaugo nuo 950 iki 1050 Nm.
Rezultatas – 3,2 s iki 100 km/h. Maksimalus greitis vis dar ribojamas ties 312 km/h žyma. Be to, „Lamborghini Urus“ visureigis gavo sportinę pakabą su 20 mm sumažinta prošvaisa. Naujasis „Lamborghini Urus Brabus 900“ siūlomas dviejų versijų – radikaliai juodos „Superblack“ ir originalios mėtų spalvos „Mint“.
Abiem atvejais sumontuotos naujos radiatoriaus grotelės, agresyvesnis priekinis bamperis, aerodinaminis paketas, aptakas ir difuzorius. Standartinėje įrangoje yra 24 colių kaltiniai ratlankiai „Monoblock Z Platinum Edition“.
Salonas papuoštas oda, alkantara ir anglies pluoštu. „Lamborghini Urus Brabus“ kaina siekia 544 098 eurus.