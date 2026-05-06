Kiek degalų sunaudoja automobilio kondicionierius: ekspertai paneigė didžiausią vairuotojų mitą

2026 m. gegužės 6 d. 20:59
Oro kondicionieriaus naudojimas automobilyje iš tiesų padidina degalų sąnaudas, tačiau ne tiek daug, kiek mano daugelis vairuotojų. Vokietijos automobilių klubo ADAC atliktų bandymų duomenimis, vidutiniškai sąnaudos padidėja 10–15 proc., o tai yra gerokai mažiau nei įprasta manyti, rašo „AutoŚwiat.pl“.
Specialistai atliko laboratorinius tyrimus su „Škoda Octavia“ automobiliu, imituodami tris tipinius scenarijus: važiavimą mieste 50 km/val. greičiu, užmiesčio maršrutą 100 km/val. greičiu ir variklio darbą tuščiąja eiga. Bandymo metu salonas buvo vėsinamas nuo 25°C iki 22°C.
Rezultatai parodė, kad kondicionieriaus įtaka priklauso nuo važiavimo sąlygų. Mieste degalų sąnaudos padidėjo apie 20 proc. (maždaug 1 l 100 km), užmiestyje – tik 6 proc. (apie 0,3 l 100 km).
Daugiausia degalų sistema suvartoja dirbant tuščiąja eiga – iki 0,4 l per valandą, o tai gali reikšti beveik 70 proc. išaugimą.

Ekspertai pažymi, kad šiuolaikiniai kondicionierių kompresoriai yra gerokai efektyvesni nei naudoti 2000-ųjų pradžios automobiliuose, todėl jų įtaka degalų sąnaudoms sumažėjo. Be to, kondicionierius didina saugumą: vėsus salonas padeda vairuotojui geriau susikoncentruoti, taip pat greitai pašalina langų rasojimą.
Specialistai pataria kondicionierių naudoti protingai: prieš kelionę išvėdinti saloną, nenustatyti per žemos temperatūros (optimalu 21–23°C) ir nejungti sistemos labai trumpų kelionių metu, kai ji nespėja efektyviai atvėsinti vidaus.
Reguliarus kondicionieriaus naudojimas taip pat svarbus jo techninei būklei – sistemos įjungimas bent kartą per kelias savaites padeda išvengti brangaus remonto.
