Skelbimuose – išskirtinis automobilis: tokiu važinėjo karališkoji JK šeima

Jei norite pajausti, kokia prabanga galėjo mėgautis aukščiausio titulo hierarchai, tai galite padaryti įsigiję šį „Daimler Super V8“ limuziną, kuris šiuo metu parduodamas skelbimų portale „Autogidas.lt“.
Išskirtinis „Daimler Super V8“ modelis sukurtas naudojant prailgintą „Jaguar XJ X308“ modelio bazę, tačiau jam suteikta dar daugiau prabangos, o pabrėžiant išskirtinumą, visur puikuojasi būtent „Daimler“ pavadinimas bei emblemos, kurios tviska aukso spalva.
„Super V8“ buvo pristatytas 1997-iais, kaip atnaujintos „X308“ serijos dalis, kurioje naujasis 4.0 l darbinio tūrio V8 variklis pakeitė ankstesnius šešių cilindrų ir V12 variklius.
Susiję straipsniai
Pirkėjai galėjo rinktis vieną iš dviejų „Daimler“ versijų – „V8“ ir „Super V8“ su kompresoriumi. Lietuvoje parduodamas pastarąjį variklį turintis modelis, kurio pajėgumas 363 arklio galios ir 505 Nm sukimo momentas.
Tai užtikrina solidžius šio limuzino dinaminius rodiklius, nes nuo 0 iki 100 km/val. jis gali įsibėgėti vos per daugiau nei penkias sekundes, o maksimalus greitis elektroniškai apribotas iki 250 km/val.
Bet kodėl šiam modeliui suteiktas „Daimler“ vardas, o ne „Jaguar“? Tai susiję su tuo, jog XX a. pradžioje „Daimler“ buvo nepriklausomas, itin prabangių automobilių gamintojas, kuriuos mėgo ir Karališkoji šeima. Vėliau, 1960-iais, „Jaguar“ įsigijo „Daimler“ ir šį pavadinimą naudojo pačioms prabangiausioms modelių versijoms bei išskirtiniams riboto leidimo modeliams.
Palyginti su standartiniu „Jaguar XJ“, aukštesnės klasės „Daimler Super V8“ pasižymi ne tik daugiau erdvės sėdintiems gale suteikiančiu prailgintu kėbulu, bet turi šildomas bei elektra valdomas priekines ir galines sėdynes, aukštos kokybės odinius sėdynių ir interjero apdailos apmušalus, o tikras riešutmedis, kuris apdirbtas rankomis, yra viena iš pagrindinių išskirtinių šio limuzino savybių.
Per visą „X308“ modelio gamybos laikotarpį, nuo 1997-ųjų iki 2002-ųjų, buvo pagaminti apie 126 tūkst. šios serijos automobilių, tačiau tik kiek daugiau nei 2,300 buvo „Daimler“. Todėl tai ganėtinai reta ir entuziastų vertinama versija. „Daimler Super V8“, kurio skelbimą galima rasti „Autogidas.lt“ portale, parduodamas už 8 tūkst. eurų.
Pardavėjo teigimu automobilis yra techniškai tvarkingas, o neseniai buvo atliktas pilnas aptarnavimas. Visgi, yra keletas kosmetinių trūkumų bei gedimų, kurie nedaro įtakos važiavimui. Tačiau bet kokiu atveju, tai išskirtinis automobilis, kurio prabanga ir aukščiausia klasė perteikiama, per išskirtinę medžiagų kokybę bei bekompromisi komfortą.
Modelis: Daimler Super V8
Gamybos metai: 1997
Variklio darbinis tūris: 4,0 l
Degalų rūšis: Benzinas
Varantys ratai: Galiniai (RWD)
Variklio galingumas: 267 kW
Rida: 257,000 km
Kaina: 8,000 eurų
Skelbimą rasite čia: https://autogidas.lt/skelbimas/jaguar-daimler-kompressor-1998-m-0138991253.html