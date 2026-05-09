Dalis vairuotojų į automobilį deda citrinos žievelę: paprastas triukas, apie kurį žino nedaugelis

Kodėl gegužę automobilius „puola“ vorai?
Pasak ekspertų, gegužė yra tas metas, kai vorai nubunda iš žiemos miego. Šiltas oras ir automobilių salonuose esančios jaukios, siauros ertmės tampa idealia vieta jiems kurtis.
Be to, būtent šiuo laikotarpiu pradeda ristis anksčiau padėti kiaušinėliai, todėl vorų populiacija staiga šokteli į viršų.
Kadangi jie mėgsta slėptis sunkiai prieinamose vietose – plyšiuose tarp prietaisų skydelio ar sėdynių konstrukcijose – juos iškrapštyti fiziškai yra beveik neįmanoma.
Citrusinis aromatas – natūralus repelentas
Vorai pasižymi itin jautria uosle. Nustatyta, kad jie kategoriškai nemėgsta stiprių, aštrių kvapų, o ypač – citrusinių vaisių.
Kaip naudoti šį triuką?
Žievelės salone:
Galite tiesiog išdėlioti šviežias citrinos, laimo, apelsino ar greipfruto žieveles ant automobilio grindų ar netoli prietaisų skydelio.
Namų gamybos purškiklis:
Jei nenorite, kad salone mėtytųsi maisto likučiai, pasigaminkite tirpalą. Citrinos žieveles užpilkite verdančiu vandeniu, įlašinkite kelis lašus eterinio aliejaus (pavyzdžiui, citrinžolės ar mėtų) ir palikite per naktį.
Perpylę į purkštuvą, šiuo skysčiu apdorokite automobilio saloną, ypač kampus ir tarpus.
Šis metodas ne tik atbaido vorus, bet ir suteikia automobiliui natūralų, gaivų kvapą, kuris yra kur kas malonesnis nei sintetiniai oro gaivikliai.
Šaltinis: „Express.co.uk“