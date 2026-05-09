Lietuvoje prasidėjo „Moterų ralis“: trasoje – netikėti iššūkiai ir Dakaro technika

„Startas vyksta sklandžiai. Nepaisant lietaus, dalyvės nusiteikusios pozityviai ir energingai. Lyg nuspėdami orus, šiemet parengėme kiek trumpesnį maršrutą, tačiau tai vis tiek bus intensyvi visos dienos kelionė. Dalyvių laukia dinamiškas tempas, net penkios greituminio važiavimo rungtys“, – sako viena iš renginio organizatorių, VšĮ „Idėjų grupė“ direktorė Neringa Simson.
Ekipažai į Vilniaus centrą atvyksta iš priešstartinės zonos prekybos ir pramogų centre „Ozas“, kur nuo ankstyvo ryto vyksta administracinė komisija ir pasiruošimas kelionei. Startas Gedimino prospekte tęsis iki vidurdienio, o iš karto po jo komandos palieka sostinę ir leidžiasi į visos dienos nuotykį po Lietuvą.
Pamatys Dakaro ralio techniką
Susiję straipsniai
Pasak Neringos Simson, „Moterų ralis“ vyksta pagal klasikinio ralio taisykles – dalyvės važiuoja vadovaudamosi skaitmenine kelio knyga. Kasmet joms sukuriama unikali trasa su dar nematytu maršrutu ir naujomis užduotimis. Šiemet ralio kelias driekiasi apie 250 kilometrų – trumpiau nei ankstesniais metais, tačiau organizatoriai pabrėžia, kad veiksmo tikrai netrūks.
„Kadangi kelio knygą kasmet kuriame nuo nulio, dalyvės nežino nei kur važiuos, nei kas jų laukia maršrute. Tai išlaiko intrigą ir skatina komandinį darbą“, – teigia N. Simson.
Viena iš suplanuotų vietų, kur lankysis dalyvės, – Čiobiškio dvaras. Čia numatytos pažintinės ir teminės užduotys, skirtos supažindinti su vietos istorija ir kultūriniu paveldu. Kaip ir kasmet, kelionės metu dalyvės lankys kultūros ir gamtos objektus, atliks aktyvias, orientacines ir jutimines užduotis, todėl visa diena bus kupina azarto ir gerų emocijų.
Neringa įsitikinusi, kad kultūros paveldo objektų pažinimas – puikus būdas skatinti vietos turizmą. „Labai dažnai po renginio dalyvės sugrįžta į aplankytas vietas jau su šeima. Tai vienas prasmingiausių šio renginio rezultatų“, – sako ji.
Beje, vienoje iš užduočių dalyvės iš arti galės pamatyti „Gurtam Toyota Gazoo Racing Baltics“ komandos sportinį automobilį, kuriuo Benediktas Vanagas dalyvauja Dakaro ralyje, aptarnaujančią techniką.
Nuo „kojočių“ iki „pamesto stabdžio“
„Moterų ralis“ – ne tik sporto renginys, bet ir šventė. Ekipažai puošiasi, pristato komandos stilių ir taip kuria nuotaiką sau bei kitoms dalyvėms. Todėl organizatoriai kasmet skelbia stiliaus temą, o renginyje renkamas „Stilingiausias ekipažas“. Šių metų tema – „Pavasario pikas“.
Komandos kelis mėnesius iki ralio kuria aprangą, dekoruoja automobilius ir ruošia savo įvaizdį. Moterų kūrybiškumas ir išradingumas atsispindi ir ekipažų pavadinimuose.
Tarp šių metų komandų – „Priekis prakaituoja – galas baliavoja“, „Lūpdažis už posūkio“, „Rally? Mes galvojom Brunch“, „Ne ta sankryža – mūsų stilius!“, „KUR STABDIS?!“, „Pašėlusios kojotės“, „Zero bilibisititi“, „Asfalto panteros“, „Trečias Pedalas“, „Dulkės ant blakstienų“, „Madam pareis vėliau“, „Vyrai bagažinėj“, „Žydėjimo mafija“ ir kitos.
Stilingiausią komandą dalyvės rinks pačios, balsuodamos renginio programėlėje.
Tikslas – vairuoti saugiai ir kultūringai
N. Simson atskleidžia, kad „Moterų ralio“ valdymui ir ekipažų judėjimo kontrolei naudojamos tokios transporto sekimo technologijos, kokios taikomos ir pasaulinio garso automobilių varžybose. Jau kelerius metus ralyje naudojami bendrovės „Gurtam“ sprendimai, leidžiantys realiu laiku stebėti automobilių judėjimą ir tiksliai fiksuoti rezultatus. Tai svarbu tiek saugumui, tiek objektyviam rezultatų vertinimui.
„Moterų ralyje“ greitis tikrai nėra svarbiausias elementas. Todėl kasmet bendradarbiaujame su Lietuvos kelių policija ir skatiname saugų, etišką elgesį kelyje. Šiemet daug kalbėjome apie tai, kad svarbu prisisegti saugos diržus ir būtina prisegti keleivius, ypač vaikus“, – pabrėžia N. Simson.
„Moterų ralyje“ dalyvauja ir moterų policininkių ekipažai, o renginio visos dalyvės tampa etiško vairavimo ambasadorėmis.
Apdovanos ir navigacijos meistres
„Moterų ralio“ ekipažai varžosi aštuoniose įskaitose: bendrojoje, pradedančiųjų, pirmą kartą dalyvaujančių, istorinių automobilių, dviejų narių, daugiau nei dviejų narių, elektromobilių (EV), svečių ir komandinėje įskaitose.
Be pagrindinių įskaitų, dalyvės varžysis ir dėl specialiųjų nominacijų. Šiemet pirmą kartą renginyje bus apdovanotos ir „Tiksliausios navigacijos“ nominacijos laimėtojos. Taip pat bus išrinktos „Stilingiausia komanda“, „Azartiškiausia komanda“, „Saugiausias ekipažas“ ir „Perfectil“ nominacijos „Blizga ne tik ratai“ nugalėtojos.
Pirmųjų finišuojančių ekipažų Gedimino prospekte laukiama nuo 17 val. O vakare dalyves suburs šventė – iškilmingi apdovanojimai ir prizų įteikimas „Oze“, „Action! by Apollo“, nuo 21 val.
Apie „Moterų ralį“
Didžiausias Lietuvoje automobilių sporto renginys „Moterų ralis“ organizuojamas nuo 2015 metų. Tai analogo Lietuvoje neturintis masiškiausias renginys „ant ratų“, skirtas tik moterims. „Moterų ralio“ vienas tikslų – vairavimo kultūros ir saugumo kelyje didinimas. 2019 m. „Moterų ralyje“ fiksuotas Lietuvos rekordas: Masiškiausias moterų autosporto renginys – dalyvavo 1 444 moterys, 364 ekipažai!
Daugiau informacijos apie renginį galima rasti svetainėje www.moteruralis.lt, socialinių tinklų Facebook bei Instagram paskyrose.