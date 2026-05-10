Kasdien kelyje tokio tikrai nepamatysite: parduodamas išskirtinis automobilis

Amerikiečiams reikėjo sustiprinti savo, kaip aukštos klasės gamintojo pozicijas ir patraukti dėmesį tų pirkėjų, kurių žvilgsniai krypo į „Mercedes-Benz“ bei „Jaguar“. Tačiau galiausiai, „Cadillac Allante“ tapo tikra sensacija ne tik kaip automobilis, bet ir dėl savo išskirtinės istorijos.
Prabangūs kabrioletai visada buvo viena iš aukštos klasės automobilių gamintojų galimybių sulaukti daugiau dėmesio nei sukuriant eilinį sedaną ar prailgintą kėbulą turintį limuziną. Galimybė nuleisti stogą, tuo pat metu mėgaujantis aukštos kokybės medžiagomis, komfortu bei technologijomis, yra pridėtinė vertė, kuri sukuria išskirtinumą.
Konkurentų pardavimų salonuose matydami „Mercedes-Benz SL“ bei „Jaguar XJS“, amerikiečiai priėmė sprendimą, kad jiems taip pat reikia išskirtinio tokios klasės modelio, kuris žavėtų savo dizainu ir tuo pat metu atspindėtų „Cadillac“, kaip aukštos klasės gamintojo poziciją.
Norėdami suteikti „Allante“ modeliui išskirtinį įvaizdį, „Cadillac“ kreipėsi į tikrus dizaino virtuozus iš Italijos – „Pininfarina“. Tačiau tai sukėlė didelį „Cadillac“ dizainerių nepasitenkinimą. Jie jautėsi nuvertinti ir net pažeminti. Tokio projekto dizaino atidavimas kitiems demonstravo, jog galbūt amerikiečiai patys nesugeba sukurti tokios klasės modelio.
Tuo metu vadovai situaciją stengėsi švelninti teigdami, kad norint sulaukti išskirtinio dėmesio ir pabrėžti „Allante“ išskirtinumą, jo dizainą reikia patikėti įmonei, kurios vardas turėtų autoritetą bei pripažinimą ir asocijuotųsi su „Cadillac“ pabrėžiamu aukštos klasės statusu. Taip pat buvo akcentuojama, kad mechaninė automobilio dalis išlieka amerikiečių prerogatyva, todėl tai taip pat puiki galimybė pademonstruoti savo technologijas bei sugebėjimus.
Galiausiai, 1986-iais buvo pristatytas „Pininfarina“ dizainerių sukurtas „Cadillac Allante“ kabrioletas. Jis iš karto atsidūrė dėmesio centre, nes dizainas skyrėsi nuo kitų tuometinių „Cadillac“ modelių, tačiau solidumas, puikios proporcijos bei išskirtinės detalės, sulaukė pripažinimo.
Komfortiškos odinės sėdynės bei medžio apdaila sukūrė prabangos pojūtį, o skaitmeniniai prietaisų rodmenys bei V8 varikliai demonstravo geriausias laikmečio technologijas. Tačiau įdomiausia savybė susijusi su šio modelio gamyba.
„Cadillac Allante“ buvo gaminamas dvejose skirtingose gamyklose, kurias skyrė Atlanto vandenynas. Šio automobilio kėbulai buvo gaminami „Pininfarina“ gamykloje Italijoje. Tuomet, į specialiai perdarytą krovininį „Boeing 747“ lėktuvą, būdavo pakraunami 56 „Allante“ kėbulai, kurie iš Turino oro uosto, nuskraidinami į Jungtines Amerikos Valstijas, „Cadillac“ gamyklą Detroite.
Čia buvo sumontuojami varikliai, pavarų dėžės ir važiuoklės. Šiam gamybos procesui buvo suteiktas „Ilgiausio pasaulyje konvejerio“ pavadinimas.
Tačiau tai reikalavimo milžiniškų išteklių ir išlaidų, todėl projektas buvo nuostolingas, o vietoje 8,000 metinių pardavimų, buvo pasiekiama tik 3–4 tūkst. riba. Iš viso, nuo 1986-ųjų iki 1993-ųjų, „Cadillac“ ir „Pininfarina“ pagamino 21,430 „Allante“ kabrioletų.
Dėl kokybės problemų bei sąlyginai nedidelės išliekamosios vertės, daugelis „Allante“ savo gyvavimą baigė, kaip metalo laužas arba buvo išrinkti. Nors tikslaus skaičiaus nežinoma, tačiau manoma, kad šiandien jų išlikę apie 5–6 tūkst., todėl tai tampa vis retesniu modeliu.
Vienas tokių parduodamas Lietuvoje, o jo skelbimą galima rasti „Autogidas.lt“ portale. Tai balto perlo spalvos „Cadillac Allante“, kuris pagamintas 1992-iais, todėl turi 4,5 l darbinio tūrio V8 variklį. Pardavėjo teigimu, automobilis atvyko iš Kalifornijos (JAV).
Iš nuotraukų galima spręsti, kad tiek kėbulas, tiek interjeras pasižymi gera būkle, taip pat priduriama, kad variklis bei pavarų dėžė veikia be priekaištų. Šio kabrioleto kaina kiek mažesnė nei 11 tūkst. eurų. Tai gali būti geras pasirinkimas ieškantiems reto klasikinio modelio, apie kurį galima papasakoti labai įdomią istoriją.
Modelis: Cadillac Allante
Gamybos metai: 1992
Variklio darbinis tūris: 4,5 l
Degalų rūšis: Benzinas
Varantys ratai: Priekiniai (FWD)
Variklio galingumas: 150 kW
Rida: 92,000 km
Kaina: 10,950 eurų
