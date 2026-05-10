Neįtikėtina, kad jis važiuoja: mechanikas sukūrė siauriausią automobilį pasaulyje

Tai modifikuotas „Fiat Panda“, kurio plotis vos šiek tiek viršija 49,5 cm. Tai beveik trečdalis originalaus maždaug 146 cm pločio.
Automobilis taip pat yra apie 3,35 m ilgio ir apie 1,37 m aukščio.
Darbus su šiuo 1993 metų miesto automobiliu atliko 30-metis italų mechanikas Andrea Marazzi's.
Vienvietis modelis varomas elektrinio motorolerio varikliu, jo maksimalus greitis siekia apie 14,5 km/val., tačiau jis nėra tinkamas naudoti keliuose.
Automobilis buvo pristatytas Baltijos automobilių parodoje Latvijos sostinėje Rygoje. Kūrėjas siekia Gineso rekordo kaip siauriausio veikiančio automobilio pasaulyje.
„Viskas prasidėjo kaip kvaila idėja metalo laužyne. Sukūriau tai, ko niekas kitas neturi.“, – anksčiau yra sakęs A. Marazzi's.
Jis ir anksčiau kūrė panašius „ekstremalius“ modelius.
Šio automobilio vaizdo įrašu mechanikas pasidalijo „YouTube“.
Vos išvydę, žiūrovai negailėjo pagyrų. Vienas jų šį automobilį pavadino „meno kūriniu“, o kitas pridūrė: „Fantastiška idėja, bet svarbiausia – puikus meistriškumas.“
