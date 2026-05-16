Garaže po dulkių sluoksniu rastas apleistas milijono dolerių vertės superautomobilis

Kodėl milijono vertės lobis paliktas likimo valiai?
Nuotraukos, kurias socialiniame tinkle „Reddit“ išplatino vartotojas ikelofe, sukėlė audringas diskusijas.
Ryškiai geltonas superautomobilis su išskirtiniais „Championship White“ ratlankiais stovi nejudinamas jau ilgą laiką.
Ekspertai ir internautai spėja, kad toks turtas apleistas dėl Japonijos paveldėjimo teisės ypatumų.
Manoma, kad savininkui mirus, šeimai gali būti itin sudėtinga perimti nuosavybės teises. Pasak vietos teisę išmanančių vartotojų, jei automobilis stovi nuomojamoje vietoje, o savininko nėra, nuomos punktai dažnai negali jo perparduoti be visų dokumentų, todėl tokie technikos stebuklai kartais tiesiog paliekami dūlėti iki utilizacijos.
Šis modelis nėra tiesiog greitas automobilis – tai inžinerinis šedevras, prie kurio kūrimo prisidėjo legendinis „Formulės-1“ pilotas Ayrtonas Senna.
Kuo ypatinga ši versija?
Retumas: nuo 1992 iki 1995 m. Japonijos rinkai buvo pagaminti tik 483 egzemplioriai.
Svorio dieta: siekiant maksimalaus greičio, inžinieriai pašalino oro kondicionierių, garso sistemą ir garso izoliaciją, taip palengvindami automobilį net 120 kg.
Techninė galia: viduryje sumontuotas 3,2 litro V6 variklis, o viduje – sportinės „Recaro“ sėdynės iš anglies pluošto ir kevlaro.
Rekordinė vertė kolekcininkų rinkoje
„Honda NSX-R“ kaina pastaruoju metu šovė į aukštumas. 2025 m. viename prestižinių aukcionų panašus modelis buvo parduotas už daugiau nei 1,06 mln. JAV dolerių.
Šis Tokijo garaže rastas geltonas egzempliorius, nepaisant dulkių, atrodo nepriekaištingos būklės. Jei pavyktų išnarplioti teisinius labirintus ir šį automobilį pateikti aukcionui, jis galėtų pasiekti naują pasaulio kainos rekordą.
Šaltinis: „Hot Cars“, „Reddit“
