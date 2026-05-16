Kinai perrašo automobilių istoriją: už šį superautomobilį pirkėjas pakolojo beveik 3 milijonus eurų

2026 m. gegužės 16 d. 11:49
Pekino automobilių parodoje parduotas pirmasis „BYD Yangwang U9 Xtreme“ superautomobilis. Už jį sumokėta 20 mln. juanių (apie 2,6 mln. eurų), tad tai tapo brangiausiu visų laikų Kinijos automobiliu. Apie tai pranešė tinklalapis „CarNewsChina“.
Automobilį savininkui asmeniškai perdavė „BYD Auto“ generalinis direktorius Wang Chuanfu.
Pirmasis serijinis modelis išsiskiria auksinio atspalvio dekoru. Iš viso bus pagaminta tik 30 „BYD Yangwang U9“ kupė automobilių, turinčių aukščiausią „Xtreme“ komplektaciją.
Pasaulio greičio rekordininkas elektromobilis „BYD Yangwang U9 Xtreme“ turi variklius, kurie kartu išvysto 3000 AG galią. Praėjusiais metais ATP poligone Papenburgo mieste, Vokietijoje, šis automobilis pasiekė 496,2 km/val greitį – tai naujas pasaulio rekordas tarp serijinių automobilių.
Svarbiausi techniniai duomenys:
Įsibėgėjimas iki 100 km/val: 2,36 s.
1/4 mylios (402 m) distancija: 9,78 s.
Niurburgringo trasa: tai greičiausias elektromobilis šioje trasoje, ratą įveikęs per 6 minutes 59,16 sekundės.
Naujasis modelis sukomplektuotas su 80 kWh talpos baterija, o jo nuvažiuojamas atstumas siekia 450 km.
Superautomobilyje sumontuoti anglies pluošto ir keramikos stabdžiai bei aktyvi pakaba su individualiu kiekvieno rato valdymu. Specialiai šiam automobiliui sukurtos 20 colių „GitiSport e-GTR2 PRO“ padangos, pritaikytos 500 km/val greičiui.
Šaltinis: focus.ua
