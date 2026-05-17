AutoTechnika

Naujas Vengrijos lyderis atskleidė, kokį tarnybinį automobilį pasirinko – daug kuklesnis nei V. Orbano

2026 m. gegužės 17 d. 19:19
Lrytas.lt
Vengrija neseniai siautulingai atšventė pokyčius savo šalies Vyriausybėje. Šią savaitę prie jos vairo stojo rinkimus laimėjęs Peteris Magyaras. Jis įveikė ilgus metus Vengriją valdžiusį Viktorą Orbaną.
Daugiau nuotraukų (3)
P. Magyaras pastaruoju metu itin aktyvus socialiniuose tinkluose. Šią savaitę jis netgi paskelbė, kokį automobilį renkasi, praneša portalas delfi.lv.
„Kaip premjero tarnybinį automobilį naudoju mėlyną „Škoda Superb“, – šią savaitę „Facebook“ pranešė naujasis Vengrijos premjeras P. Magyaras.
Portalas „24.HU“ rašo, kad toks naujas automobilis kainuoja gerokai pigiau nei šarvuotas BMW limuzinas, kurį savo kampanijos metu naudojo buvęs Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas.

Vengrija išsirinko naują premjerą: V. Orbano erą keičia proeuropietiškas P. Magyaras

P. Magyaras taip pat pranešė, kad neketina persikelti į Vyriausybės rezidenciją, o liks savo namuose Budapešte, kur gyvena ir jo vaikai.
Viešai prieinama informacija rodo, kad naujas „Škoda Superb“ automobilis kainuoja nuo 33 000 iki 52 000 eurų, priklausomai nuo modelio metų, komplektacijos.
Susiję straipsniai
Skelbimuose – išskirtinis automobilis: tokiu važinėjo karališkoji JK šeima

Skelbimuose – išskirtinis automobilis: tokiu važinėjo karališkoji JK šeima

Kasdien kelyje tokio tikrai nepamatysite: parduodamas išskirtinis automobilis

Kasdien kelyje tokio tikrai nepamatysite: parduodamas išskirtinis automobilis

Dalis vairuotojų į automobilį deda citrinos žievelę: paprastas triukas, apie kurį žino nedaugelis

Dalis vairuotojų į automobilį deda citrinos žievelę: paprastas triukas, apie kurį žino nedaugelis

Vengrijos žiniasklaida taip pat informuoja, kad P. Magyaro pirmtakas V. Orbanas pastaraisiais metais naudojosi įvairiais automobiliais – jis turėjo du neperšaunamus BMW „760i Protection xDrive“ limuzinus.
Toks modelis 2025 m. vienoje Vokietijos svetainėje buvo parduotas už 270 mln. Vengrijos forintų – apie 675 000 eurų.
Tai ne vienintelis prabangus V. Orbano automobilis.
Dar kovo mėnesį prie jo namų buvo pastebėtas ir visiškai naujas „Mercedes-Benz“ V klasės minivenas.
Peteris MagyarasVengrijaViktoras Orbanas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.