Naujas Vengrijos lyderis atskleidė, kokį tarnybinį automobilį pasirinko – daug kuklesnis nei V. Orbano

P. Magyaras pastaruoju metu itin aktyvus socialiniuose tinkluose. Šią savaitę jis netgi paskelbė, kokį automobilį renkasi, praneša portalas delfi.lv.
„Kaip premjero tarnybinį automobilį naudoju mėlyną „Škoda Superb“, – šią savaitę „Facebook“ pranešė naujasis Vengrijos premjeras P. Magyaras.
Portalas „24.HU“ rašo, kad toks naujas automobilis kainuoja gerokai pigiau nei šarvuotas BMW limuzinas, kurį savo kampanijos metu naudojo buvęs Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas.
Vengrija išsirinko naują premjerą: V. Orbano erą keičia proeuropietiškas P. Magyaras
P. Magyaras taip pat pranešė, kad neketina persikelti į Vyriausybės rezidenciją, o liks savo namuose Budapešte, kur gyvena ir jo vaikai.
Viešai prieinama informacija rodo, kad naujas „Škoda Superb“ automobilis kainuoja nuo 33 000 iki 52 000 eurų, priklausomai nuo modelio metų, komplektacijos.
Vengrijos žiniasklaida taip pat informuoja, kad P. Magyaro pirmtakas V. Orbanas pastaraisiais metais naudojosi įvairiais automobiliais – jis turėjo du neperšaunamus BMW „760i Protection xDrive“ limuzinus.
Toks modelis 2025 m. vienoje Vokietijos svetainėje buvo parduotas už 270 mln. Vengrijos forintų – apie 675 000 eurų.
Tai ne vienintelis prabangus V. Orbano automobilis.
Dar kovo mėnesį prie jo namų buvo pastebėtas ir visiškai naujas „Mercedes-Benz“ V klasės minivenas.