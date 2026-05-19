„Kia Stinger“ – modelis, turėjęs pralaužti ledus į premium segmentą

Tačiau, kaip teigia patarlė – apetitas kyla bevalgant. Užimant vis stipresnes pozicijas ekonominės klasės segmente, „Kia“ nusprendė mesti pirštinę ir premium gamintojams, o „Stinger“, koks šiuo metu parduodamas skelbimų portale „Autogidas.lt“, tapo tuo modeliu, kuris ir buvo pasiųstas kovoti į šį rinkos lauką.
Šį modelį „Kia“ pristatė 2017-iais, kai krosoveriai dar visiškai nedominavo naujų automobilių rinkoje, o premium lygį demonstravo išskirtinis dizainas, galia bei technologijos. Nors „Stinger“ rinkoje nesulaukė išskirtinės sėkmės ir nesugebėjo „skaudžiai įkasti“ tokiems premium klasės modeliams, kaip „Audi A5“ ar BMW 3 ir 4 serijos „GranCoupe“, tačiau tai buvo drąsus ir daug dėmesio sulaukęs žingsnis. Be to, „Stinger“ nebuvo kuriamas tik dėl rinkodaros. Šiam modeliui gamintojas skyrė išskirtinį dėmesį ir sukūrė labai ambicingą kūrimo bei vystymo strategiją.
Išskirtinis ir iki šiol akį traukiantis „Gran Turismo“ stiliaus dizainas buvo sukurtas Europos „Kia“ dizaino centre, vadovaujant puikiai žinomam dizaineriui Peteriui Schreyeriui ir dizaino skyriaus vadovui Gregory Guillaume'ui.
„Stinger“ buvo suteiktas žemo ir plataus profilio penkių durų kėbulas, pasižymintis kupė siluetu, kuriame derinamas solidumas su agresyvumu, o keli unikalūs dizaino elementai pabrėžė šio modelio išskirtinumą tarp kitų „Kia“ modelių.
Tuo metu už techninę automobilio dalį buvo atsakingas buvęs „BMW M“ padalinio viceprezidentas Albertas Biermannas, kuris stengėsi „Stinger“ suteikti lengvai valdomos ir jaudinančios dinamikos bei sportiškumo, tačiau užtikrinti pakankamą kasdienį patogumą. Kad pasiektų šį tikslą, pasirinkta „Genesis“ sukurta platforma skirtas modeliams su varikliu priekyje ir galiniais arba visais varančiais ratais.
„Kia“ pavyko įvykdyti savo planus – „Stinger“ iš karto atkreipė dėmesį ir sulaukė daug teigiamų komentarų už puikias valdymo savybes, tuo pat metu – aukštą komforto lygį ilgų kelionių metu, gausią įrangą, gerą kainos ir kokybės santykį.
Norintiems geros degalų ekonomijos – 2.2 l turbo dyzelinis variklis su 200 arklio galių, tuo metu 2.0 turbo benzininis variklis su 250 arklio galių užima tarpinę poziciją, o galingiausia versija turi 3.3 l, V6 benzininį variklį su dviem turbinomis, išvystantį 365 arklio galias. Teoriškai šis modelis turi viską, ko reikia, kad įtiktų premium klasės modelių pirkėjams.
Tačiau „Kia“ vardas buvo ir iki šiol išlieka siejamas su ekonominės klasės modeliais, o tai tapo viena pagrindinių priežasčių, kodėl „Stinger“ nesulaukė pripažinimo.
Bet visa tai reiškia, kad dabar tai – retas ir dėmesį atkreipiantis modelis, kuris suteikia premium savybes už prieinamą kainą. Pavyzdžiui, šiuo metu „Autogidas.lt“ parduodamas „Kia Stinger“, turintis dyzelinį variklį, kuris vienu degalų baku leidžia įveikti daugiau nei 1,000 kilometrų, daugiau užtikrintumo suteikiančia visų varančių ratų pavara, šildomomis ir vėsinamomis priekinėmis bei šildomomis galinėmis sėdynėmis ir vairu, odiniu salonu, akį traukiančia ryškia „Hichroma red“ spalva, kainuoja 18,500 eurų. Todėl tai gali būti puikus pasirinkimas tiems, kurie ieško išskirtinumo, premium klasės ir puikiai subalansuotų važiavimo savybių.
Modelis: „Kia Stinger“
Gamybos metai: 2017
Variklio darbinis tūris: 2,2 l
Degalų rūšis: dyzelinas
Varantys ratai: visi (AWD)
Variklio galingumas: 147 kW
Rida: 240,000 km
Kaina: 18,500 eurų