Kai bandžiau šį elektromobilį prieš trejus metus, mano didžiausias priekaištas jam buvo salono apdaila – tuomet minėjau, kad automobilis būtų geras kaip „Toyota“ (jis yra „bZ4X“ elektromobilio bendraplatformis, kurio atnaujinto modelio testą rasite čia:
Tačiau „Lexus“ kartelė yra aukščiau.
Tačiau, kad šis modelis sulauks kritikos dėl neefektyvaus veikimo žiemą, tuomet pasakyti negalėjau – tai paaiškėjo tik jį eksploatuojant. Šio tuomet naujo elektromobilio apžvalgą rasite čia:
Atšalus orams įkrovimo greitis nuo ir ne taip rekordinių 150 kilovatų sumažėdavo iki nepadoraus, tad naudoti jį šalto klimato šalyse buvo neefektyvu.
Tad šiandien atnaujintas „Lexus RZ“ jau turi akumuliatoriaus termoreguliaciją, kuri nustato reikiamą temperatūrą maksimaliai efektyviam įkrovimui (bandomus elektromobilius įkraunu „Neste Recharge“ elektromobilių įkrovimo stotelėse, esančiose Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje), ir tai leidžia iki 80 proc. jį įkrauti per 30 min.
Su modelio atnaujinimu akumuliatoriaus talpa padidėjo iki 77 kWh (naudojama 72 kWh) talpos – efektyviausios yra versijos su priekinių ratų pavarą, kurių gamintojo nurodomas vidutinis nuvažiuojamas atstumas siekia 559 kilometrus (mieste – iki 769 km).
Tačiau mano bandoma versija buvo „RZ 550e F Sport“ modelis su dviem elektros motorais, pasiekiantis 300 kW (408 AG) galią (vidutinis nurodomas nuvažiuojamas atstumas – 462 km, mieste – iki 607 km) ir iki 100 km/h įsibėgėjantis per 4,4 sekundes.
Patiko važiavimo komfortas – tiek tyla važiuojant, tiek ir komfortiškai veikiant pakaba (gamintojas šiam modeliui nesiūlo reguliuojamo standumo pakabos). Nors kai kam ji gali pasirodyti ir per minkštai suderinta, bet SUV automobiliui tai daugiau privalumas, nei trūkumas.
O štai kaip vertinti plokščią vairą, kiekvienam teks vertinti pačiam. Aš prieš tai tokį esu bandęs tik „Tesla“.
Bet kuriuo atveju jis užtikrina itin didelį manevringumą, leisdamas itin greitai pasukti vairą nuo vienos kraštinės padėties iki kitos. Bet ar toks vairas tinkamas miesto SUV – kitas klausimas, tad vienareikšmio atsakymo neturiu.
Daugiau apie šį „Lexus RZ“ elektromobilį, jo kainą, pastebėjimus testo metu ir kokie yra atnaujinto modelio ypatumai, žiūrėkite vaizdo apžvalgoje.