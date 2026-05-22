Pasekmės gali būti skaudžios: kokius daiktus būtina nedelsiant išimti iš automobilio

Nusprendėme išsiaiškinti, kokių daiktų nereikėtų laikyti automobilyje.
Ar galima naudoti saugos diržo uždangas?
Kad saugos diržas tinkamai veiktų, jis turi būti prigludęs prie kūno. Kai kurios diržo uždangos gali sutrikdyti jo veikimą ir kelti pavojų, rašo SlashGear.
„Saugos diržai turi labai specifinį veikimo principą, todėl net ir maži nukrypimai gali sukelti rimtų problemų“, – teigia ekspertai.
Kodėl nereikėtų naudoti sėdynių pagalvėlių automobilyje?
Sėdynių pagalvėlės taip pat priskiriamos prie pavojingų aksesuarų. Jos gali trukdyti oro pagalvių veikimui ir klaidinti automobilio sistemas, sudarydamos įspūdį, kad sėdynėje niekas nesėdi.
Dar viena problema – susidūrimo metu kūnas gali būti netinkamai pozicionuotas, o tai gali sukelti įvairių traumų.
Ar reikalingas vairo užvalkalas?
Vairo užvalkalas gali trukdyti oro pagalvių veikimui. Be to, jis gali apsunkinti vairo suėmimą ir sukimą, priklausomai nuo konkretaus automobilio modelio.
Taip pat užvalkalas gali pažeisti patį vairą, ypač jei jis labai stipriai prigludęs.
Vienintelė svarbi priežastis jį naudoti – apsauga nuo aukštos temperatūros, nes įkaitusiu vairu naudotis nesaugu.
Puodelių laikiklių prailgintuvų trūkumai
Padidintas butelių laikiklis iš pirmo žvilgsnio atrodo patogi idėja, tačiau turi trūkumų. Jis gali nulūžti, o butelis gali patekti po pedalais. Todėl butelius saugiausia laikyti ant keleivio sėdynės arba durelių kišenėje.
