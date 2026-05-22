Uždarame aukcione – tobula „Bentley Blue Train“ kopija: parduoda už milžinišką sumą

Tokia „Bentley Speed Six“ kaina gali pasirodyti per didelė, juk automobilis netikras. Kita vertus, originalas kainuoja mažiausiai 10 mln. dolerių. Apie šį automobilį buvo papasakota aukciono „RM Sotheby's“ svetainėje.
Reikalas tas, kad buvo atkurta ypatinga „Bentley Speed Six Blue Train“ kupė versija, kuri buvo pagaminta tik vienu egzemplioriumi. Savo laiku šis automobilis išgarsėjo visame pasaulyje dėl nestandartinių lenktynių.
„Bentley Speed Six Blue Train“ istorija yra įdomi ir neįprasta. Automobilis su individualiu kupė kėbulu buvo sukurtas britų milijonieriaus ir lenktynininko Woolfo Barnato užsakymu. 1930 metų kovo mėnesį jis atostogavo Kanuose ir susilažino, kad sugebės aplenkti vieną greičiausių to meto traukinių – „Blue Train“.
Ekspresas kursavo tarp Kanų ir Londono, o Woolfas Barnato pareiškė, kad pasieks finišą anksčiau, nei traukinys nuvažiuos iki Lamanšo sąsiaurio. Aristokratas lažybas laimėjo: jo „Bentley Speed Six“ įveikė 1340 km per 22 valandas, nepaisant rūko ir pradurtos padangos. Po to Barnato automobiliui prigijo „Blue Train“ pravardė.
Šią „Bentley Blue Train“ kopiją 2018 metais sukūrė britų kompanija „Racing Green“. Originalaus automobilio dizainas ir salonas buvo atkurti iki smulkiausių detalių.
Kopijos pagrindas – 1953 m. „Bentley Mark VI“. Automobilis turi 5,8 l eilinį 8 cilindrų „Bentley B80“ variklį, kuris išvysto 160 AG. Rida – 2900 km.