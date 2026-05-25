Lietuvoje parduodamas retas „Audi“ modelis: dar išskirtinesniu jį daro techninė būklė

XX a. pabaigoje įsitvirtinti kaip premium lygio gamintojui siekė ir „Audi“. Šį tikslą pasiekti galiausiai pavyko pristačius pirmos kartos „A8“ modelį, o toks prailgintą kėbulą turintis „A8 L“, koks šiuo metu parduodamas „Autogidas.lt“ skelbimų portale, šį statusą leido įtvirtinti dar labiau.
Galima pasiginčyti dėl to, ar „A8“ tikrai tapo pirmuoju „Audi“ premium klasės modeliu, nes prieš jį gamintojas rinkai siūlė pirmąjį kitą aukštos klasės sedaną V8.
Visgi nors tai buvo tikras „Audi“ flagmanas, didelės sėkmės rinkoje taip ir nesulaukė. Labiausiai šis modelis buvo kritikuojamas dėl per didelio panašumo į viena klase žemesnį „Audi 100/200“, taip pat jis nesiūlė reikšmingų inovacijų, kurios viliotų labiau nei 7 serijos BMW ar „Mercedes-Benz S-klasė“. Konkuruoti nepadėjo ir sąlyginai didelė kaina. Tuo metu pirmos kartos „A8“ buvo gerokai stipresnis ir daugiau dėmesio sulaukęs modelis.
Pirmiausia kartu su „A8“ debiutu gamintojas pristatė ir „Audi Space Frame“ kėbulo konstrukciją – daugelis šio sedano kėbulo detalių bei visas rėmas pagaminti iš aliuminio, kuris leido sumažinti svorį, bet padidinti tvirtumą.
Pirmos kartos „Audi A8“ buvo pirmasis masiniu būdu gaminamas automobilis pasaulyje, kurio gamybai panaudotas toks sprendimas. Taip pat su šiuo aukštos klasės sedanu „Audi“ dar labiau įtvirtino „Quattro“ visų varančiųjų ratų pavaros efektyvumą. Palyginus su kitais šios klasės modeliais, kurie buvo varomi galiniais ratais, „A8“ suteikė daugiau stabilumo esant bet kokioms oro sąlygoms.
Prie pripažinimo prisidėjo ir kitos šiame modelyje pasiūlytos savybės – „A8 L“ versija su prailgintu kėbulu, galingoji „S8“ su 4.2 l V8 ir 335 arklio galių pajėgumu bei modelis su 6.0 l W12 varikliu. Kartu su kita komforto bei saugumo įranga šis limuzinas galiausiai sulaukė pripažinimo kaip pilnavertis premium modelis, o dalis vairuotojų jį pasirinko vietoje kitų pagrindinių konkurentų.
Nors pardavimų apimtimis „Audi A8“ neaplenkė nei 7 serijos BMW, nei S klasės „Mercedes-Benz“, tačiau pirkėjų susidomėjimas išliko nuolatinis per visą šio modelio gamybos laikotarpį, todėl gamintojas tvirtai priėmė sprendimą išlaikyti šią poziciją su antros kartos „A8“.
Nuo pirmos kartos „Audi A8“ debiuto praėjo jau trys dešimtmečiai, o per devynerius gamybos metus buvo pagaminta kiek daugiau nei 107 tūkst. tokių sedanų, tačiau Lietuvoje parduodamas prailgintą kėbulą turintis egzempliorius, kurio skelbimą galite peržiūrėti „Autogidas.lt“ portale, yra retas modelis, o dar išskirtinesniu jį daro puiki techninė bei estetinė būklė ir sąlyginai nedidelė 113 tūkst. km ridą. Šio limuzino kaina – 13 tūkst. eurų ir tai gali būti dėmesio vertas pasirinkimas tikriems „Audi“ markės entuziastams.
Modelis: „Audi A8 L Quattro“
Gamybos metai: 2002.
Variklio darbinis tūris: 4,2 l.
Degalų rūšis: benzinas.
Varantys ratai: visi (AWD).
Variklio galingumas: 228 kW.
Rida: 113,000 km.
Kaina: 13 000 eurų.