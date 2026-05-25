Tokių spalvų „Cupra“ modelių niekada nebeišvysite: „Tai paliksime „Ferrari“

Britų leidiniui „Autocar“ tai patvirtino „Seat“ ir „Cupra“ spalvų bei apdailos vadovė Francesca Sangalli. Pasak jos, raudonos „Cupra“ daugiau nebepamatysime. Geltonos – taip pat. „Tai paliksime „Ferrari“, – teigė ji.
Kai 2018 m. „Cupra“ buvo atskirta nuo „Seat“ ir tapo savarankišku ženklu, daugeliui tai atrodė kaip dar vienas koncerno bandymas sukurti emocingesnį, didesnę maržą generuojantį produktą. Tačiau per aštuonerius metus „Cupra“ sugebėjo tapti daugiau nei pikčiausia „Seat“ versija.
Tam reikėjo ne tik atskiro logotipo ar vario spalvos dizaino akcentų – takoskyra turėjo būti matoma iš pirmo žvilgsnio. Tai – drąsus pareiškimas rinkoje, kurioje gamintojai paprastai stengiasi maksimaliai plėsti individualizacijos galimybes.
Tačiau „Cupra“ žaidžia kitą žaidimą – padalinys siekia, kad automobilis taptų ne tiek transporto priemone, kiek priklausymo tam tikrai kultūrai ženklu: tamsesniu, technologišku, šiek tiek maištingu. Spalvinė disciplina šiame kontekste tampa beveik mados industrijos principu.