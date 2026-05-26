Kadangi čia bandytas elektrinis SUV „GLC EQ“ yra pagamintas naudojant tik elektromobiliams skirtą platformą, tad po savo kėbulu slepia visiškai kitokius konstrukcinius sprendimus nei tradiciniu motoru varomas GLC, su kurio apžvalga galite susipažinti čia:
„Mercedes-Benz GLC EQ“ vidutinio dydžio elektromobiliams naudojama „MB.EA Medium“ platforma turi 800 voltų elektros sistemą, net 100 kWh talpos akumuliatorių, o nuvažiuojamas atstumas siekia daugiau kaip 700 kilometrų.
Žinoma, tiek pavyks pasiekti tik labai pasistengus, nes vis dėlto automobilis yra sunkus (2535 kg), o galia – įspūdinga. Mano bandyto 360 kW (490 AG) „GLC 400 4MATIC EQ“ nuvažiuojamas maksimalus atstumas mieste yra net 715 kilometrų, vidutinis nuvažiuojamas atstumas WLTP standartu – 647 kilometrai (16,6 kWh/100 km).
Testo metu energijos sąnaudos buvo 25 kWh/100 km – elektromobilio pagrindinis motoras yra gale, priekinis aktyvuojamas tik praslydus galiniams ratams, tad iš esmės tai galinių varančiųjų ratų charakteriu pasižymintis elektromobilis.
Kuris yra beprotiškai dinamiškas – net ant šlapio asfalto įsibėgėti iki 100 km/h pavyko vos per 4,35 sekundes! O moderni elektromobilio platforma reiškia ir dideles įkrovimo galimybes – elektromobilis įkraunamas iki 330 kW siekiančia galia, tad per 10 min. elektromobilį galima įkrauti tiek, kad būtų galima nuvažiuoti dar 300 kilometrų (bandomus elektromobilius įkraunu „Neste Recharge“ elektromobilių įkrovimo stotelėse, esančiose Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje).
Daugiau apie naujo „Mercedes-Benz GLC EQ“ privalumus ir trūkumus, kainą ir testo įspūdžius sužinosite pasižiūrėję vaizdo apžvalgą.
