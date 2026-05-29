Lietuvoje parduoda „Tesla Cybertruck“: yra sąlygų, kad toks automobilis galėtų važinėti mūsų keliais

Kaip matyti iš „autoplius.lt“ portale paskelbto skelbimo, 2025 m. pagamintam automobiliui naujo šeimininko ieškantis pardavėjas – privatus asmuo iš Kauno.
24 tūkst. km nuvažiavęs automobilis varomas elektra, yra tamsintais langais. Pikapas turi panoraminį stogą.
Įdomu, kad šis modelis nėra pritaikytas Europos rinkai ir neatitinka dalies saugumo reikalavimų, o daugiausia klausimų kelia automobilio svoris ir aštrios kėbulo briaunos, kurios laikomos pavojingomis pėstiesiems.
„Regitros“ duomenimis, norint tokį automobilį registruoti Lietuvoje, reikia atlikti atitikties vertinimą ir įrodyti, kad transporto priemonė atitinka ES reikalavimus. Jei automobilis tokių dokumentų neturi, jo registravimas Lietuvoje tampa labai sudėtingas.
Vis dėlto tokie automobiliai gali važinėti Lietuvos keliais, jei jie registruoti kitoje ES šalyje.
Tačiau skelbime nurodoma, kad pardavinėjamas automobilis turi ES registraciją. Jį galima vairuoti turint B kategoriją.