AutoTechnika

Lietuvoje parduoda „Tesla Cybertruck“: yra sąlygų, kad toks automobilis galėtų važinėti mūsų keliais

2026 m. gegužės 29 d. 10:28
Lrytas.lt
140 tūkst. eurų. Tiek prašoma už Lietuvoje parduodamą ekscentriškąjį „Tesla Cybertruck“.
Daugiau nuotraukų (3)
Kaip matyti iš „autoplius.lt“ portale paskelbto skelbimo, 2025 m. pagamintam automobiliui naujo šeimininko ieškantis pardavėjas – privatus asmuo iš Kauno.
24 tūkst. km nuvažiavęs automobilis varomas elektra, yra tamsintais langais. Pikapas turi panoraminį stogą.
Įdomu, kad šis modelis nėra pritaikytas Europos rinkai ir neatitinka dalies saugumo reikalavimų, o daugiausia klausimų kelia automobilio svoris ir aštrios kėbulo briaunos, kurios laikomos pavojingomis pėstiesiems.
Susiję straipsniai
„Tesla“ pristatė automobilį, kuriam nereikės vairuotojo – jau aišku, kaip atrodys šis modelis

„Tesla“ pristatė automobilį, kuriam nereikės vairuotojo – jau aišku, kaip atrodys šis modelis

Pirmasis „Tesla Cybertruck“ jau rieda Lietuvos keliais: apie registracijos kainą sklando legendos

Pirmasis „Tesla Cybertruck“ jau rieda Lietuvos keliais: apie registracijos kainą sklando legendos

Kaune pastebėtas „Cybertruck“: tačiau kaip yra su jo legalumu?

Kaune pastebėtas „Cybertruck“: tačiau kaip yra su jo legalumu?

„Regitros“ duomenimis, norint tokį automobilį registruoti Lietuvoje, reikia atlikti atitikties vertinimą ir įrodyti, kad transporto priemonė atitinka ES reikalavimus. Jei automobilis tokių dokumentų neturi, jo registravimas Lietuvoje tampa labai sudėtingas.
Vis dėlto tokie automobiliai gali važinėti Lietuvos keliais, jei jie registruoti kitoje ES šalyje.
Tačiau skelbime nurodoma, kad pardavinėjamas automobilis turi ES registraciją. Jį galima vairuoti turint B kategoriją.
Tesla Cybertruckparduodamas automobilis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.