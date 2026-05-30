Klaida, kuri „žudo“ variklį: kodėl negalima staigiai išjungti automobilio

Pasižiūrėkime, kodėl nereikėtų gesinti automobilio variklio iškart po kelionės.
Kas vyksta su varikliu iškart po kelionės?
Kai kelionė trunka ilgiau, automobilio variklis įkaista ar net pradeda perkaisti, ypač jei važiuojama dideliu greičiu. Todėl labai svarbu leisti jam šiek tiek atvėsti prieš visiškai išjungiant.
Ekspertų teigimu, tai ypač aktualu varikliams su turbokompresoriumi, kadangi ši sistema suspaudžia orą, cirkuliuoja variklyje ir tiekia daugiau deguonies maišymuisi su degalais.
Kodėl reikia palikti variklį dirbti?
Jei variklis sustabdomas staiga, jis kurį laiką dar veikia be reikalingo tepimo, o tai anksčiau ar vėliau gali sukelti gedimą. Dėl šios priežasties ekspertai pataria po kelionės leisti varikliui kelias minutes padirbti tuščiąja eiga.
„Nors lėtas judėjimas eisme padeda sumažinti variklio temperatūrą, visada verta neignoruoti aušinimo fazės“, – teigiama pranešime.
Kada reikėtų išjungti variklį po kelionės?
Po kelionės vertėtų leisti varikliui padirbti bent 1–2 minutes, per kurias alyva spės šiek tiek atvėsti. Tai prailgins jo tarnavimo laiką.
Šaltinis: glavred.info