Viena smulkmena automobilyje nepastebimai „ryja“ pinigus – į tai atkreipia dėmesį nedaugelis

Išsiaiškinkime, kaip slėgis padangose lemia degalų suvartojimą.
Kiek padangos padidina degalų sąnaudas
Leidinio „Auto Swiat“ ekspertai teigia, kad per mažai pripūsti ratai sukuria papildomą pasipriešinimą, todėl variklis privalo dirbti intensyviau.
Pažymima, kad Europos vairuotojai kasmet sudegina iki 3000 000 000 litrų degalų vien dėl nepakankamai pripūstų ratų. Slėgiui nukritus vos 0,4 baro nuo rekomenduojamos normos, degalų sąnaudos padidėja 0,3 l/100 km.
Aktyviam vairuotojui per metus tai virsta reikšmingomis papildomomis išlaidomis, kurių galima lengvai išvengti pasinaudojus nemokamu kompresoriumi bet kurioje degalinėje.
Ar galima per daug pripūsti padangas?
Ekspertai priduria, kad per daug pripūsti padangų taip pat nevertėtų, nes tuomet ratai tampa kieti ir praranda pilną sukibimą su kelio danga.
Tai pablogina automobilio valdymą bei komfortą, taip pat lemia netolygų ir pagreitintą padangų nusidėvėjimą.
Koks yra rekomenduojamas slėgis padangose
Universalaus padangų slėgio, kuris tiktų visiems automobiliams, nėra, todėl reikėtų vadovautis gamintojo rekomendacijomis.
Informaciją apie tinkamą padangų slėgį galima rasti:
- automobilio vartotojo vadove;
- ant statramsčio prie vairuotojo durų;
- ant lipduko daiktadėžėje;
- vidinėje degalų bako dangtelio pusėje;
- automobilio gamintojo svetainėje pateiktose lentelėse.
Verta pridurti, kad rekomenduojamas slėgis padangose keičiasi priklausomai nuo automobilio apkrovos.
Kaip dažnai reikėtų tikrinti slėgį padangose Specialistai rekomenduoja slėgį padangose tikrinti kas dvi savaites, nors šį intervalą galima pratęsti ir iki keturių savaičių.
Ypač svarbu atkreipti dėmesį į slėgį padangose rudenį ir žiemą, nes temperatūros svyravimai daro įtaką oro tūriui. Tokiomis sąlygomis slėgis turi tendenciją kristi.