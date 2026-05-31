Su paauksuotomis detalėmis ir prabangiu laikrodžiu: šis elektromobilis parduotas už milžinišką sumą

Gana aukštą šio modelio kainą lėmė tai, kad iš varžytinių buvo paleista speciali versija „Chopard edition“. Apie šį projektą plačiau papasakojo specializuota svetainė „CarNewsChina“.
Naujojo „BYD Denza Z9 GT Chopard edition“ yra pagamintas tik vienas vienintelis egzempliorius. Jau iš paties pavadinimo akivaizdu, kad jis buvo sukurtas glaudžiai bendradarbiaujant su prabangios šveicariškos juvelyrikos ir laikrodžių gamintoju „Chopard“.
Šis elektromobilis išsiskiria ypatinga salono apdaila. Viduje panaudota itin brangi oda bei tikras paauksavimas, o valdymo jungikliai savo išvaizda primena brangakmenius.
Kartu su automobiliu pirkėjui atitenka firminių kelioninių krepšių rinkinys, taip pat išskirtiniai vyriškas bei moteriškas „Chopard“ rankiniai laikrodžiai.
Techniniu požiūriu automobilis nepasikeitė. „BYD Denza Z9 GT“ turi visų varomųjų ratų sistemą bei 1140 AG jėgainę. Tai leidžia jam nuo 0 iki 100 km/h įsibėgėti vos per 2,7 s ir pasiekti maksimalų 270 km/h greitį.
Talpi 122,5 kWh baterija suteikia galimybę nuvažiuoti net 1002 km be papildomo įkrovimo. Įprasta standartinio „BYD Denza Z9 GT“ modelio kaina Europos rinkoje prasideda nuo 101 000 eurų.
Svarbu paminėti, kad šis Kanuose surengtas aukcionas buvo labdaringas. Visos lėšos, gautos už prabangų elektromobilį, bus pervestos organizacijoms, kovojančioms su AIDS.
