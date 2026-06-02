Naudoto „Peugeot 3008 Plug-in“ hibrido (2022 m.) testas: kodėl tai – ne visada geras pasirinkimas

Suprantama, šis atstumas buvo pasiekiamas tik idealiomis sąlygomis ir važiuojanti itin ramiai. Vis dėlto iš tinklo įkraunami hibridai kuo toliau, tuo labiau tampa aktualesni – ypač tiems, kurie anksčiau net nesusimastydavo apie galimybę važiuoti vien tik elektra.
Tad toks automobilis, atrodo, turi vien tik privalumus iš skirtingomis pavaromis varomų mašinų – tradicinis benzininis motoras leidžia važiuoti tolimus atstumus be būtinybės įsikrauti, o 13,2 kWh talpos akumuliatoriuje sukaupta energija užtikrina tiek papildomą galią, tiek ir galimybę važiuoti vien elektra.
Tačiau yra ne viena aplinkybė, apie kurias ne visi pagalvoja pirkdami tokią mašiną. Viena jų – svoris. Nes, palyginti su įprasta versija su 1,2 l turbobenzininiu „PureTech“ motoru, šis modelis sveria net 400 kilogramų daugiau!
O tai reiškia, kad jam reikia tiek daugiau energijos įsibėgėjant, tiek ir jis bus mažiau taupus, jei važinėsite neįkrautu akumuliatoriumi. O dar sunkesnis automobilis yra ir blogiau valdomas.
Taip pat reikia nepamiršti, kad tokios versijos kainuoja gerokai brangiau nei įprasti turbobenzininiai ar turbodyzeliniai modeliai.
Taip pat šiam automobiliui kaip ir tradiciniam reikia reguliariai keisti alyvą.
Daugiau apie naudotą iš tinklo įkraunamą „Peugeot 3008“ ir kada jį verta rinktis, o kada geriau ieškoti kitokio varianto, žiūrėkite vaizdo apžvalgoje.
