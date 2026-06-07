Naująjį „Ferrari“ kritikai sudaužė be gailesčio: išvadino dulkių siurbliu ir lygino su groteskiškuoju „Fiat Multipla“

Italų superautomobilių gamintojas „Ferrari“ praėjusią savaitę pristatė modelį „Luce“ – pirmąjį visiškai elektrinį markės automobilį. Vos pasirodžius informacijai, kad italai išslaptino informaciją apie šį modelį, pasipylė komentarai, siūlantys šį automobilį vėl įslaptinti, kad daugiau jo niekas nebematytų.
Vietoje triumfo, kurio galimai tikėtasi po aštuonerius metus trukusio pasirengimo elektromobilių erai, kompanija sulaukė vienos agresyviausių viešųjų reakcijų modernioje automobilių istorijoje.
Internete „Luce“ buvo lyginamas su dulkių siurbliu, pirmosios kartos „Nissan Leaf“ ar net groteskiškuoju „Fiat Multipla“. Kritikos banga buvo tokia stipri, kad po pristatymo „Ferrari“ akcijų vertė smuko daugiau nei 8 procentais.
Prie naujojo „Ferrari“ elektromobilio vairo – gerai žinomas veidas: išbandė popiežius Leonas XIV
Naująjį modelį kūrė buvęs „Apple“ dizaino vadovas ir jo studija. Ši aplinkybė taip pat tapo papildomu dirgikliu daliai tradicinių „Ferrari“ gerbėjų.
Išties modelis iš esmės laužo beveik visas istorines „Ferrari“ normas. Tai sunkus, keturių durų, penkiavietis elektromobilis su didele bagažine, orientuotas ne į lenktynių trasą, o į prabangų kasdienį naudojimą. Jo kaina viršija 0,5 mln. eurų.
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Ypač skaudžiai nuskambėjo kritikų iš pačios Italijos pasisakymai. Buvęs „Ferrari“ vadovas Luca Cordero di Montezemolo pareiškė, kad toks automobilis rizikuoja sumenkinti legendą. Italijos vicepremjeras Matteo Salvini taip pat skeptiškai vertino modelio kryptį ir jo nutolimą nuo tradicinės markės filosofijos.
Socialiniuose tinkluose reakcija buvo dar brutalesnė. „Ferrari“ nėra tiesiog automobilių gamintojas. Ši markė dešimtmečius buvo siejama su atmosferiniais V12 varikliais, mechaniniu brutalumu, teatrališku garsu ir vairavimo pojūčiu.
Daugeliui entuziastų elektromobilis atrodo kaip egzistencinė grėsmė pačiai „Ferrari“ idėjai. Nors techniniai „Luce“ parametrai gana įspūdingi, šį kartą technika liko antrame plane. Diskusija persikėlė į emocijų, identiteto ir estetikos lauką.
Automobilių industrijoje tai nėra naujas reiškinys. Istorija ne kartą parodė, kad prestižinių automobilių gamintojai, bandydami keisti kryptį, susiduria su kone isteriška reakcija.
Vienas garsiausių pavyzdžių – „Porsche Cayenne“ istorija. Kai 2002 m. „Porsche“ pristatė pirmąjį savo visureigį, daugelis kalbėjo apie markės žūtį. Daug kam atrodė neįmanoma, kad sportinių automobilių legenda gamins šeimyninį SUV modelį. Tačiau šiandien būtent „Cayenne“ laikomas modeliu, kuris išgelbėjo „Porsche“ pinigus.
Panaši reakcija lydėjo ir „BMW“ 7 seriją, sukurtą dizainerio Chriso Bangle'o. Radikalus dizainas 2001 m. buvo kone visuotinai išjuoktas. Tuomet net atsirado terminas „Bangle butt“ – „Bangle'o užpakalis“, apibūdinęs neįprastą galinę automobilio dalį.
Ne mažiau kontraversiškas buvo ir naujasis „Jaguar Type 00“ konceptas, sulaukęs kritikos dėl itin eksperimentinio dizaino. O „Tesla Cybertruck“ interneto memų objektu tapo gerokai anksčiau, nei pasirodė gatvėse.
Didžiausias klausimas, kylantis šiandien, yra toks: ar „Luce“ taps naujuoju „Cayenne“, kuris iš pradžių šokiravo, bet vėliau pakeitė rinką, ar liks tik brangiu eksperimentu, simbolizuojančiu „Ferrari“ identiteto krizę?
Analitikai pastebi, kad „Ferrari“ greičiausiai suvokė riziką dar prieš premjerą. Įmonė nesitiki masinių pardavimų. Veikiausiai siekiama parodyti, kad markė gali egzistuoti elektromobilių epochoje ir konkuruoti su naujos kartos technologijomis bei estetika.