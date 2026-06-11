Į Klaipėdą atplaukė dar neregėtas laivas, tačiau didžiausia staigmena laukia kitą savaitę

„Borealis“ į Klaipėdą atplukdė 1163 turistus, daugiausia jų – svečiai iš Jungtinės Karalystės. Tradiciškai pirmą kartą atplaukusio laivo kapitonui buvo įteiktas Klaipėdos uosto ženklas“, – naujienų portalui „ve.lt“ sakė Klaipėdos turizmo informacijos centro vadovė Romena Savickienė.
Tai jau 11-asis šiemet į Klaipėdą atplaukęs kruizinis laivas, o iš viso šiemet Klaipėdos uosto vartus kirs 63 kruiziniai laivai.
Šią savaitę, birželio 12 dieną (penktadienį), nuo 8 val. į Klaipėdos uostą įplauks 236 m ilgio kruizinis laivas „Spirit of Adventure“.
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O išskirtinis atvejis įvyks jau kitą savaitę – birželio 17 dieną (trečiadienį) Klaipėdoje per vieną dieną viešės net trys kruiziniai laivai: 225 m ilgio „MS Europa 2“, 193 m ilgio „Amadea“ ir 100 m ilgio laineris „CLIO“.
Kruizinių laivų grafiką galima sekti čia.
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Pagal minėtą grafiką matyti, kad šiemet į Klaipėdą iš viso atplauks net 45 laivai, ilgesni nei 200 metrų.
„Ilgiausias ir didžiausias – 316 metrų ilgio „Mein Schiff 7“. Tokie laivai ne tik atplukdo tūkstančius turistų, bet ir puošia Klaipėdą“, – teigė R. Savickienė.
Laineris „Mein Schiff 7“ į Klaipėdą šiemet atplauks du kartus – liepos 16 ir rugpjūčio 16 dienomis.