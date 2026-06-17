2026 m. „Lexus ES“ testas: kuo pranašesnis ir kuo nusileidžia vokiškiems verslo sedanams

Naudodamas esamą „GA-K“ platformą, aštuntos kartos modeliui gamintojas siūlo tiek tradicinę hibridinę versiją, tiek ir elektromobilį – jums rinktis, kokia pavara norite važiuoti ir kas jums labiau tinka bei apsimoka.
Žinoma, bendrystė su vidaus degimo motorą turinčiu modeliu lemia ir elektromobilio ribotumą – pirmiausiai dėl įkrovimo greičio, kuris siekia iki 150 kW (bandomus elektromobilius įkraunu „Neste Recharge“ elektromobilių įkrovimo stotelėse, esančiose Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje).
Pavyzdžiui, „Audi A6 e-tron“ turi specialiai elektromobiliams kurtą 800 voltų platformą ir jį galima įkrauti didesne nei 250 kW galia. O štai „BMW i5“, kuris taip pat turi bendrą „CLAR“ platformą su vidaus degimo modeliais, įkrovimo greitis taip pat nėra stulbinamas ir siekia 205 kW.
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Bet tai tik trūkumas daugiau atsižvelgiant į konkurentus, nes įkrauti akumuliatorių iki 80 proc. užteks 30 min. Daugiau kompromisų bemaž nėra – akumuliatorius aušinamas vandeniu, pagal poreikį pašildomas ar atvėsinamas maksimaliai greitam įkrovimui.
Kaip jau pradžioje minėjau, dabar automobilio salonas gerokai erdvesnis, o gale vietos daug lyg reprezentacinėje mašinoje – čia galimos papildomai užsakomos komforto sėdynės, kurių pavydės ne vienas klase didesnio reprezentacinio sedano keleivis.
Ir dar buvo daug dėmesio skirta tylai salone, tad papildomai izoliuoti ir stiklai, ir ratų arkos – tai buvo vieni didžiausių priekaištų ankstesnės kartos ES modeliui. Salono apdailoje pirmą kartą „Lexus“ automobiliuose panaudotas bambukas, taip pat atsirado atskira klimato kontrolės valdymo juosta ir net 14 colių multimedijos ekranas.
Apskritai, tiek elektromobilis, tiek ir hibridas pateisina verslo klasės sedano vardą ir užtikrina maksimalų komfortą – net ir stipriai įsibėgėjant, hibrido variklis lieka tylus, o jo efektyvumui (vidutinės gamintojo nurodomos benzino sąnaudos – tik 4,8–5,2 l/100 km) neprilygsta nė vienas vokiškas modelis.
O elektromobilis, kurio maksimalus nuvažiuojamas atstumas vienu įkrovimu siekia daugiau kaip 500 kilometrų, dar ir dinamiškas – 343 AG pasiekianti „500e“ versija iki 100 km/h įsibėgėja vos per 5,5 sekundes. Gaila tik, kad nėra siūloma iš tinklo įkraunama hibridinė pavara, kurią gamintojas naudoja, pavyzdžiui, naujame „Toyota RAV4“:
Daugiau apie naują „Lexus ES“ žiūrėkite vaizdo apžvalgoje.
LexusTestaselektromobilis
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