Žinoma, nemažai priklauso ir nuo važiuotojo įgūdžių, tačiau su tinkama technika rezultatas visada bus geresnis ir smagesnis. Anksčiau teko palyginti du kruizerius su V4 motoru:
O šįkart palyginkime du vidutinės klasės „Adventure“ tipo kelioninius motociklus.
Vienas jų – naujausia „BMW F 800 GS“ versija. 227 kilogramus sveriantis mažesnysis GS yra optimalus pasirinkimas, ieškantiems nesunkaus motociklo, kuris tiktų praktiškai visiems gyvenimo atvejams. O ir kaina, vertinant vokiečių gamintojo masteliu, įkandama – nuo 12 237 eurų.
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Jo varžovas – kinų gamintojo „QJ Motor“ (jų gamykloje surenkami ir „Harley-Davidson“ motociklai) kelioninis motociklas „SRT 900 SX“. Šis yra gerokai masyvesnis ir sunkesnis (svoris – 263 kg su degalais) nei bavariškas motociklas.
Jis savo dydžiu labiau primena didžiausią BMW modelį „R 1300 GS“ – ankstesnės „R 1250 GS“ versijos apžvalgą rasite čia:
O kaina viliojanti: 8 799 eurai – tiek atsieis pilnos SX komplektacijos versija su daug papildomos įrangos ir trimis aliuminio dėžėmis.
Žinoma, visur yra kompromisai, tad motociklą renkamės ne tik pagal kainą – kokie yra kiekvieno motociklo privalumai ir trūkumai (į palyginimą įtraukiau ir „F 900 GS“ versiją), ir kokį motociklą patarčiau rinktis, priklausomai nuo to, kur dažniausiai važinėsite, žiūrėkite šioje vaizdo apžvalgoje.