AutoTechnika

2026 m. „BMW F 800 GS“ prieš „QJ Motor SRT 900 SX“: kokį rinktis motociklą kelionėms – privalumai ir trūkumai Įvertintas ir „BMW F 900 GS“

2026 m. birželio 20 d. 09:59
Jurgis Paplaitis, „Motorai“
Vasara – atostogų metas, tad kokį rinktis motociklą, kad jis būtų patogus greitkelyje, smagus siauruose užmiesčio keliuose, manevringas mieste, nenuviltų ir nuvažiavus nuo asfalto?
Daugiau nuotraukų (29)
Žinoma, nemažai priklauso ir nuo važiuotojo įgūdžių, tačiau su tinkama technika rezultatas visada bus geresnis ir smagesnis. Anksčiau teko palyginti du kruizerius su V4 motoru:
O šįkart palyginkime du vidutinės klasės „Adventure“ tipo kelioninius motociklus.
Vienas jų – naujausia „BMW F 800 GS“ versija. 227 kilogramus sveriantis mažesnysis GS yra optimalus pasirinkimas, ieškantiems nesunkaus motociklo, kuris tiktų praktiškai visiems gyvenimo atvejams. O ir kaina, vertinant vokiečių gamintojo masteliu, įkandama – nuo 12 237 eurų.
Susiję straipsniai
Į Lietuvos kelius vėl atrieda autonominiai automobiliai – ar dar reikės pačių vairuotojų?

Į Lietuvos kelius vėl atrieda autonominiai automobiliai – ar dar reikės pačių vairuotojų?

Naudoto „Peugeot 3008 Plug-in“ hibrido (2022 m.) testas: kodėl tai – ne visada geras pasirinkimas

Naudoto „Peugeot 3008 Plug-in“ hibrido (2022 m.) testas: kodėl tai – ne visada geras pasirinkimas

2026 m. „Lexus ES“ testas: kuo pranašesnis ir kuo nusileidžia vokiškiems verslo sedanams

2026 m. „Lexus ES“ testas: kuo pranašesnis ir kuo nusileidžia vokiškiems verslo sedanams

Jo varžovas – kinų gamintojo „QJ Motor“ (jų gamykloje surenkami ir „Harley-Davidson“ motociklai) kelioninis motociklas „SRT 900 SX“. Šis yra gerokai masyvesnis ir sunkesnis (svoris – 263 kg su degalais) nei bavariškas motociklas.
Jis savo dydžiu labiau primena didžiausią BMW modelį „R 1300 GS“ – ankstesnės „R 1250 GS“ versijos apžvalgą rasite čia:
O kaina viliojanti: 8 799 eurai – tiek atsieis pilnos SX komplektacijos versija su daug papildomos įrangos ir trimis aliuminio dėžėmis.
Žinoma, visur yra kompromisai, tad motociklą renkamės ne tik pagal kainą – kokie yra kiekvieno motociklo privalumai ir trūkumai (į palyginimą įtraukiau ir „F 900 GS“ versiją), ir kokį motociklą patarčiau rinktis, priklausomai nuo to, kur dažniausiai važinėsite, žiūrėkite šioje vaizdo apžvalgoje.
MotociklaiTestasBMW

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.