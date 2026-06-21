Taip pat ne visiems buvo priimtina, kad „Cayenne“ sukurtas naudojant pirmosios kartos „Volkswagen Touareg“ platformą. Galiausiai nemažai daliai tų, kuriems šis modelis nepatiko, abejonių kėlė „Cayenne“ pravažumas ir ar jį galima vadinti tikru visureigiu?
Tačiau šiuo metu „Autogidas.lt“ skelbimų portale parduodamas pirmos kartos „Porsche Cayenne“ į šį klausimą gali atsakyti labai užtikrintai – taip.
Nors po pristatymo „Cayenne“ sulaukė daug nepasitenkinimo, ypač iš „Porsche“ entuziastų, tačiau iš kitos pusės, šiam visureigiui reikia padėkoti už tai, kad jis išgelbėjo gamintoją nuo galimo bankroto. XX a. pabaigoje, „Porsche“ turėjo rimtų finansinių problemų ir gamino tik du modelius – klasikinį 911 ir sportinį kabrioletą „Boxster“. Todėl reikėjo trečio, kuris taptų masiniu produktu parduodamu dešimtimis tūkstančių.
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Gamintojas svarstė apie sedaną, nes tokių planų buvo ir anksčiau, bet po truputį keitėsi pirkėjų poreikiai. Didėjo susidomėjimas padidinto pravažumo modeliais, o sportiškų sedanų rinka po truputį traukėsi. Be to, visureigiai daug kam asocijavosi su saugumu, tvirtumu bei praktiškumu, todėl „Cayenne“ atrodė kaip teisingas ėjimas.
Taip pat buvo galima išnaudoti visame pasaulyje gerai žinomą „Porsche“ vardą, kuris siejamas su sportiškumo bei prabangos derinimu ir šias savybes pristatyti kaip pagrindines, kuriomis pasižymi ir „Cayenne“. Sportiškumo, bent jau galios atžvilgiu, jam tikrai pakanka. Net ir silpniausias benzininis variklis turi 250 arklio galių, o galingiausia „Turbo S“ versija daugiau nei 540.
Tuo metu prabangą pabrėžė gausiai interjero apdailai naudojama oda, gausi komforto įranga ir tam laikmečiui pakankamai aukšto lygio technologijos. Visa tai pasiteisino – per aštuonis gamybos metus buvo pagaminta daugiau nei 276 tūkst. pirmos kartos modelių.
Tačiau kaip su pravažumu?
Techniškai pirmosios kartos „Cayenne“ turi visas reikiamas savybes: visų varomų ratų pavarą, blokuojamą centrinį diferencialą bei palėtintoją, o papildomai buvo galima užsisakyti ir orinę važiuoklę, kurios dėka galima reguliuoti prošvaisos aukštį.
Tačiau išnaudoti šias savybes, dažnu atveju trukdo didelio diametro ratlankiai su žemo profilio padangomis, kurios skirtos ne bekelei, o asfalto dangai.
Bet norint atskleisti „Porsche Cayenne“ pravažumo galimybes galima atlikti tam tikras modifikacijas. Dažniausiai pakanka sumontuoti grubaus protektoriaus, bekelei skirtas padangas, papildomas dugno apsaugas bei specialius prošvaisos padidinimo komplektus.
Būtent tokius pakeitimus atliko ir „Autogidas.lt“ parduodamo pirmos kartos „Cayenne“ pardavėjas, taip šiam visureigiui suteikiant naują vaidmenį.
Parduodamas modelis yra pagamintas 2007-iais, jo ratus suka galingas V8 benzininis variklis su kiek daugiau nei 400 arklio galių. Pridėkime keletą akcentų, pavyzdžiui, papildomus žibintus, stogo bagažinę bei apdailas, ir turime tikrą visureigį su sportišku charakteriu bei visavertėmis premium klasės savybėmis.
Modelis: „Porsche Cayenne“
Gamybos metai: 2007
Degalų rūšis: Benzinas
Varantys ratai: Visi (AWD)
Variklio galingumas: 298 kW
Rida: 224,000 km
Kaina: 15,999 eurų
Skelbimą rasite čia.
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