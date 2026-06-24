Lietuviai itin pamėgo šiuos automobilius: įvardijo populiariausius modelius

Sausio–balandžio mėnesiais Lietuvoje iš viso įregistruota 48 921naudoti ir 14 284 naujas lengvasis automobilis. Tiek fizinių, tiek juridinių asmenų populiariausių modelių sąrašuose ir toliau dominuoja SUV (angl. sport utility vehicle) klasės automobiliai, rodo „Luminor“ banko duomenys.
„Didesni automobiliai tapo naujuoju standartu Lietuvos gyventojams. Šeimos vertina jų universalumą – tai automobiliai, tinkantys ir kasdienėms kelionėms mieste, ir ilgesnėms išvykoms ar atostogoms. Verslą, iš kitos pusės, jie traukia savo reprezentatyvumu, praktiškumu bei komfortu darbuotojams“, – sako D. Mockė.
Tarp fizinių asmenų populiariausias modelis buvo „Toyota RAV4“, toliau rikiuojasi „Toyota Yaris Cross“, „Kia Sportage“, „Toyota Corolla Cross“, „VW Tiguan“ ir „Škoda Kodiaq“. Tarp juridinių asmenų pirmauja „VW T-Roc“, „Škoda Octavia“, „Toyota Yaris Cross“, „VW Golf“, „VW Tiguan“, „Škoda Kodiaq“ ir „Toyota RAV4“.
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Paklausa nemažėjo
Praėję metai ir šių metų pradžia automobilių rinkoje buvo itin aktyvi: augantys skaičiai rodo, kad tiek naudotų, tiek naujų automobilių segmente gyventojų ir verslo poreikis atsinaujinti išlieka didelis. Tam tikrais atvejais prie didesnių pirkinių galėjo prisidėti ir dalies gyventojų sprendimas automobiliui panaudoti iš II pakopos atsiimtas lėšas.
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„Dar praėjusiais metais „Luminor“ finansavo 75 proc. daugiau naujų ir naudotų automobilių nei 2024-aisiais. Tuo metu naujų keleivinių automobilių lizingo rinkos skvarba 2025 m., palyginti su 2024 m., sumažėjo 4 proc. punktais ir siekė 53 proc., tačiau išliko viena didžiausių istorijoje.
Tai atsispindi ir rinkos pozicijose – 2025 m. pagal naujų automobilių finansavimą Lietuvoje užėmėme antrą vietą. Taigi, poreikis atsinaujinti išlieka, ypač jei senesnis automobilis tampa mažiau ekonomiškas ar patikimas“, – teigia D. Mockė.
Prieš kainą laimi vertė
Anot ekspertės, kadangi automobilis daugeliui yra gyvenimo būdo dalis, ne tik transporto priemonė, visureigių populiarumą pirmiausia lemia saugumas bei komfortas.
„Vairuotojams didesnis automobilis leidžia jaustis stabiliau, aukštesnė sėdėjimo pozicija jame suteikia geresnį matomumą, o keleiviams ir jų bagažui patogiau turėti daugiau erdvės. Be to, SUV modeliai dažnai siejami su aktyvumu, patogumu ir tam tikru statusu.
Paprastai jie išlaiko aukštesnę likutinę vertę, todėl ilgalaikėje perspektyvoje toks pasirinkimas gali būti finansiškai racionalus“, – aiškina D. Mockė.
Ji priduria, kad augant vidutinei automobilio kainai gelbsti finansavimo sprendimai. Pavyzdžiui, vis daugiau klientų renkasi paskirstyti išlaidas per ilgesnį laikotarpį, kad išlaikytų santaupų rezervą ir finansinį stabilumą.
„Automobiliams brangstant svarbu ne tik pati kaina, bet ir tai, kaip ji įsilieja į asmeninį ar įmonės biudžetą. Tinkamai pasirinktas finansavimo sprendimas leidžia išvengti staigaus finansinio krūvio ir kartu įsigyti labiau poreikius atitinkantį modelį“, – pažymi ji.
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