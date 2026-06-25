Naudoto „Volkswagen Touareg“ (2010–2018 m.) testas: ieškantiems įperkamo didelio „Premium“ klasės SUV

Nieko keisto, kadangi nors tai ir „Volkswagen“, tačiau savo konstrukciniais sprendimais „Touareg“ dalinosi tiek su aukščiau rangu esančiais „Audi Q7“, tiek ir „Porsche Cayenne“. Šio naudoto modelio apžvalgą rasite čia:
Ir, žinoma, buvo įperkamesnis – šiandien tokio nuo 2010 metų gaminto modelio kaina prasideda nuo 7 500 eurų (geriausią vartojimo paskolos variantą šiam automobiliui leis išsirinkti „Lenders“ skaičiuoklė internete), tad jį rinkosi tie, kuriems buvo svarbiau savybės nei garsus ir prestižinis vardas.
Pirmosios kartos modelyje buvo montuojami net V10 ir W12 motorai, antrosios kartos didžiausias variklis liko V8, tačiau dauguma šių automobilių buvo parduodami su kaip čia bandytame modelyje esančiu universaliu V6 turbodyzeliniu motoru.
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Žinoma, prabangos čia netrūko – tą lėmė ne tik didelio darbinio tūrio varikliai, gausi komforto įranga, bet ir itin komfortišką važiavimą užtikrinanti pneumatinė pakaba. Ji leidžia tiek padidinti prošvaisą bekelėje, tiek ir pasižymi puikiu komfortu blogame kelyje.
Beje, modelis buvo pajėgus ir nuvažiavus nuo asfalto – jis turėjo nuolatinę visų varančiųjų ratų pavarą su „Torsen“ diferencialu, buvo galimas su blokuojamu galiniu ir priekiniu diferencialu, nors antroje kartoje nebeliko pavaros palėtintojo. Be to, velkamas svoris siekia 3500 kg.
Žinoma, daug komforto įrangos, šešių ar aštuonių cilindrų motorai reiškia ir didesnes išlaidas, su kuriomis teks susidurti nusprendus įsigyti tokį modelį – daugiau apie tai sužinosite pasižiūrėję šią naudoto antros kartos „Volkswagen Touareg“ vaizdo apžvalgą.