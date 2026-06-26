Verti kiekvieno cento: 5 patvariausi ir ilgaamžiškiausi visureigiai

Todėl tokio automobilio pirkimas – tai ne spontaniškas sprendimas, o rimtų apmąstymų, kainų ir modelių palyginimo bei visų galimų spąstų išnagrinėjimo rezultatas.
Svetainė „GO Banking Rates“, remdamasi analitinės bendrovės „iSeeCars“ surinktais duomenimis apie patvariausius automobilius, pateikė savo patikimiausių visureigių atranką, kurių kainos visiškai pasiteisina.
Visi šio sąrašo modeliai priklauso vadinamajam „400 tūkst. kilometrų“ klubui – tinkamai prižiūrimi jie be didesnių problemų gali įveikti šią įspūdingą ridos ribą.
Automobilis – lyg iš filmo: štai taip gatvėmis rieda „raggare“ paverstas antikvarinis „Chevrolet Impala“
„GMC Yukon“
Pradinė kaina: 60 754 eurai.
Brangiausias šiame sąraše – „GMC Yukon“. Tai amerikiečių korporacijos „General Motors“ gaminamas pilno dydžio rėminis visureigis.
Jis pagamintas naudojant tą pačią platformą kaip „Chevrolet Tahoe“ ir „Suburban“ ir pasižymi aukštesnio lygio apdaila, galingais V8 varikliais, aukštu komforto lygiu bei ilgesniu kėbulu XL versijose.
Susiję straipsniai
Automobilis milžiniškas, tačiau važiuoti juo patogu, o vairavimas tylus.
„Lexus GX“
Pradinė kaina: 56 658 eurai.
„Toyota Motor Corp“ padalinio „Lexus GX“ – tai „premium“ klasės rėminis visureigis, kuris visiškai pateisina savo aukštą kainą.
Jis patogu, o tuo pačiu – labai ištvermingas. Tikrasis ilginių sijų rėmas užtikrina didelį tvirtumą, ilgaamžiškumą ir gebėjimą įveikti sudėtingą bekelę.
Taigi šis automobilis, nepaisant savo prabangos, nebijo purvo.
„Honda Pilot“
Pradinė kaina: 36 680 eurų.
„Honda Pilot“ – idealus vidutinio dydžio visureigis šeimai. Jis gali pasigirti trimis sėdynių eilėmis ir padidinta bagažine, todėl kelionės ir tolimieji maršrutai tampa itin patogūs.
Didelis šio japonų automobilio privalumas yra tai, kad dauguma modelių tiekiami su pažangia visų ratų pavaros sistema, garantuojančia užtikrintą važiavimą sniegu, smėliu ir lengvu purvu.
„Toyota Highlander“
Pradinė kaina: nuo 36 155 eurų.
Šis japonų vidutinio arba pilno dydžio visureigis derina šeimos lengvojo automobilio komfortą, erdvų 7 arba 8 vietų saloną ir puikias charakteristikas kasdieninėms kelionėms.
Jis užima tarpinę padėtį tarp kompaktiškesnio „Toyota RAV4“ ir pilno dydžio rėminio visureigio „Toyota Land Cruiser“.
Juo vienodai patogu važinėti tiek mieste, tiek mažiau patogiose vietovėse.
„Nissan Pathfinder“
Pradinė kaina: nuo 33 545 eurų.
Žurnalo „Car and Driver“ apibūdintas kaip „patogus šeimos automobilis“, „Nissan Pathfinder“ yra pigiausias visureigis šiame sąraše.
Jis labai talpus (7–8 vietos, priklausomai nuo antrosios sėdynių eilės konfigūracijos), turi efektyvią visų ratų pavarą ir gali sėkmingai įveikti net pačius sudėtingiausius bekelės ruožus.