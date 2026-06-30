Šią klaidą vasarą daro beveik visi vairuotojai: pasakė, kodėl tai blogai

Pažvelkime, kaip teisingai ir efektyviai atvėsinti automobilį per pačius didžiausius karščius.
Kodėl nereikėtų važiuoti atidarytais langais
Automobilių ekspertai pabrėžia, kad važiavimas atvirais langais ne tik neapsaugo nuo alinančio karščio, bet ir pastebimai padidina degalų sąnaudas bei gali neigiamai paveikti sveikatą.
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Pro atvirus langus į saloną patenka purvas, kelio dulkės bei įvairūs alergenai, galintys sukelti sveikatos sutrikimus ar ligas. Be to, važiuojant didesniu greičiu, pro langą įskriejusios šiukšlės ar stambūs vabalai gali išgąsdinti vairuotoją, o tai sukelia riziką prarasti automobilio kontrolę.
Kodėl atviri langai didina degalų sąnaudas?
Važiuojant atidarytais langais didesniu nei 70 km/h greičiu, stipriai išauga oro pasipriešinimas. Dėl to padidėja variklio apkrova, o automobilis pradeda vartoti pastebimai daugiau degalų.
Klaidinga manyti, kad važiuoti atvirais langais dideliu greičiu yra pigiau nei įjungti oro kondicionierių.
Kaip teisingai naudoti automobilio kondicionierių
Daugelis vairuotojų vos įlipę į įkaitusį automobilį iškart įjungia oro kondicionierių maksimaliu režimu ir laukia, kol temperatūra salone nukris. Tačiau specialistai pažymi, kad toks būdas nėra pats efektyviausias.
Pagrindinė daroma klaida – aklinai uždaromi langai ir bandoma atvėsinti jau viduje esantį, stipriai perkaitusį orą.
Kaip greitai atvėsinti automobilio saloną
Prieš įjungiant kondicionierių, automobilį būtina trumpai išvėdinti. Tai leidžia pasišalinti susikaupusiam karštam orui ir palengvina visos aušinimo sistemos darbą.
Atidarykite duris. Prieš sėsdami į automobilį, atidarykite kelias duris ir leiskite karštam orui laisvai išeiti į išorę. Tam pakanka vos kelių sekundžių.
Pradėkite judėti. Pradėkite važiuoti trumpam palikę langus atvirus.
Ar galima palikti atvirus langus veikiant kondicionieriui?
Tarp vairuotojų ilgai vyravo mitas, kad veikiant kondicionieriui langus laikyti atvirus yra griežtai draudžiama. Ekspertai tai neigia – viskas priklauso nuo situacijos.
Išvėdinus stovintį automobilį, rekomenduojama įjungti kondicionierių maksimaliu režimu ir pradėjus važiuoti dar trumpam palikti langus atvirus. Pakanka vos 1 minutės važiavimo, kad judėjimo metu susidaręs oro srautas galutinai išpūstų likusį karštą orą iš salono. Po to langus jau galima saugiai uždaryti, o kondicionierius pradės veikti kur kas efektyviau ir greičiau sukurs malonią vėsą.
Šaltinis: glavred.info
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