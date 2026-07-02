Pasikeitė neatpažįstamai: legendinis „BMW X5“ nustebino radikaliomis permainomis

Naujasis „BMW X5 G65“ kaip ir anksčiau bus gaminamas JAV, o rinką jis pradės pasiekti nuo spalio. „BMW X5“ kaina šiek tiek ūgtelėjo ir dabar prasideda nuo 71,5 tūkst. dolerių (62,7 tūkst. eurų). Išsami informacija apie naujieną atskleista vokiečių automobilių gamintojo svetainėje „Bmwgroup“.
„BMW X5 2027“ dizainas
Krosoverio „BMW X5 G65“ tiesiog neįmanoma atpažinti, nes jo išvaizda sukurta elektromobilių „Neue Klasse“ šeimos stilistika.
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Žvelgiant iš priekio, jis labai panašus į naująjį „BMW iX3“ – gavo tokias pačias kompaktiškas šviečiančias „šnerves“ ir siaurus matricinius žibintus. Dėmesį patraukia X formos gabaritinės šviesos, miniatiūrinės durų rankenėlės ir pailgi galiniai žibintai. Bagažinės dangtis dabar susideda tik iš vienos sekcijos.
Pirkėjai galės rinktis nuo 21 iki 23 colių skersmens ratus. Naujasis „BMW X5“ išlaikė CLAR platformą, tačiau šiek tiek padidėjo matmenys, todėl viduje tapo erdvesnis.
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„BMW X5 2027“ gabaritai:
ilgis – 4994 mm;
plotis – 2000 mm;
aukštis – 1748 mm;
ratų bazė – 3035 mm.
„BMW X5 2027“ salonas ir komplektacija
„Neue Klasse“ linijos įtaka juntama ir salone: naujasis „BMW X5“ paveldėjo originalų keturių stipinų vairą ir ploną ekraną, užimantį visą priekinio skydelio plotį. Centrinis jutiklinis ekranas padidėjo iki 17,9 colio įstrižainės, taip pat galima pasirinkti atskirą 14,6 colio ekraną priekiniam keleiviui ir projekciją ant priekinio stiklo. Multimedijos sistemą papildė dirbtinis intelektas.
Kaip ir anksčiau krosoveris bus siūlomas 5 ir 7 vietų versijų. Bagažinės tūris siekia 655–1850 l, o elektrinės versijos priekinėje dalyje turi dar ir papildomą 54 l skyrių.
Panoraminis stogas tapo standartine įranga visiems 2027 modelio metų „BMW X5“. Taip pat į bazinę komplektaciją įeina trijų zonų klimato kontrolė, vaizdo kameros aplink automobilį, parkavimo autopilotas, sportinės sėdynės su elektros pavara bei šildymu ir 280 vatų garso sistema su 12 garsiakalbių.
Tarp papildomų parinkčių – sėdynių ventiliacija ir masažas, durų pritraukikliai, pusiau autonominio vairavimo sistema bei 775 vatų „Bowers&Wilkins“ akustika.
Naujojo „BMW X5“ charakteristikos
„BMW X5“ modelių gama bus platesnė nei bet kada anksčiau. Pirmiausia bus pradėta prekiauti variantais su 3,0 litrų varikliais su turbokompresoriumi – 400 arklio galių benzininiu ir 313 arklio galių dyzeliniu. Juose sumontuotos 48 voltų švelniojo hibrido sistemos.
Iš tinklo įkraunami hibridai (Plug-in) taip pat turi 3,0 litrų variklius, išvystančius 489 ir 612 arklio galių. Jie gavo 26,5 kWh talpos akumuliatorių ir vien elektra gali nuvažiuoti iki 102 km. Galingesnė versija iki 100 km/val. įsibėgėja per 4,5 s.
Elektromobilis „BMW iX5“ rinkoje pasirodys 2027 m. pradžioje. Jis turi dviejų variklių jėgainę, išvystančią 578 arklio galias, ir iki 100 km/val. įsibėgėja per 4,6 s. Didelė 141 kWh talpos baterija užtikrina net 845 km nuvažiuojamą atstumą. Greitasis įkrovimas iki 80 proc. (460 kW nuolatine srove) trunka 23 min., taip pat numatytas išorinio maitinimo (Powerbank) režimas – iš automobilio galima tiekti energiją namui ar elektros prietaisams.
Ateinančiais metais taip pat laukiama modifikacijų su 4,4 litro V8 varikliu su dvigubu turbokompresoriumi ir vandenilinės versijos, kurios nuvažiuojamas atstumas viršys 750 km. Visi „BMW X5 2027“ turi adaptyvius amortizatorius, o už papildomą mokestį galima užsisakyti pneumatinę pakabą ir vairuojamus galinius ratus.